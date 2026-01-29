　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

TVBS民調／關稅王牌也難選北市　蔣萬安領先3成輾壓王世堅、鄭麗君

▲▼鄭麗君、蔣萬安、王世堅。（合成圖／資料照）

▲鄭麗君、蔣萬安、王世堅。（合成圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

2026年台北市長選舉，民進黨將推派誰與現任市長蔣萬安對決，備受關注。除了持續被點名的綠委王世堅，台美關稅談判繳出好成績的行政院副院長鄭麗君，也被視為熱門人選。然而，TVBS民調中心今（29日）公布最新民調，無論民進黨推派王世堅或鄭麗君，蔣萬安支持度皆大幅領先。若鄭麗君對上蔣，蔣萬安支持度維持62%，鄭麗君的支持度為25%，若改派王世堅，則王世堅27%、蔣萬安60%。

依TVBS民調發現，若民進黨推派鄭麗君，蔣萬安支持度維持62%，鄭麗君的支持度為25%，相較上次調查，僅略增1個百分點；若推派王世堅參選台北市長，對決蔣萬安，與去年12月的調查相較，蔣萬安支持度提高5個百分點至60%，王世堅支持度略減4個百分點至27%，雙方差距擴大至33個百分點，另外13%未決定。

從年齡交叉分析，20-29歲年輕族群有54%支持蔣萬安，較去年12月調查大幅增加23百分點，支持王世堅比例下滑一成至38%，兩人黃金交叉，而30歲以上市民對蔣萬安的支持度皆在六成上下，支持王世堅的比例則在兩成至三成五之間。

地區方面，各地區民眾對蔣萬安支持度皆高於王世堅。中正萬華、士林北投民眾對蔣萬安支持度皆為51%，對王世堅支持度約三成五，其中士林北投對蔣萬安支持度減少7個百分點，對王世堅支持度增加4個百分點，但兩人支持度差距仍達一成五， 中山大同與與內湖南港對蔣萬安支持度在六成上下，對王世堅支持度約略兩成五，松山信義及大安文山，支持蔣萬安的比例則皆超過六成五，支持王世堅的比例則低於兩成五。

政黨傾向方面，民進黨認同者僅63%支持王世堅，支持蔣萬安比例增至20%， 國民黨認同者對蔣萬安支持度維持94%， 民眾黨認同者支持蔣萬安比例增加一成五至82%，支持王世堅比例下滑16個百分點至13%，中立選民支持蔣萬安比例增加7個百分點至51%，領先王世堅的29%，20%尚未決定。

此次調查是TVBS民意調查中心王115年1月23日至1月28日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1124位20歲以上台北市民，其中拒訪為115位，拒訪率為10.2%，最後成功訪問有效樣本1009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／「老江」店長領141萬年終　驚履歷量增2成
京星飲茶「吃到蟑螂屍體」　衛生局稽查揪2缺失
威力彩7.7億！銀行員集資砸5.6萬包牌
黃金存摺「1日過3關」衝天價　老手直喊：冷靜
洪榮宏傳與嫩妻鬧婚變、岳母輕生未遂　最新情況曝…認：很緊繃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李貞秀當立委需棄對岸國籍　劉世芳提醒：中共官網有退籍證書可下載

TVBS民調／關稅王牌也難選北市　蔣萬安領先3成輾壓王世堅、鄭麗君

韓國瑜「特別版」限量春聯出爐！　唯一見面會31日下午登場

蔡其昌挑戰柯建銘總召大位！　黃揚明：進入投票老柯落敗機率極高

蔣萬安民調大幅領先綠營　王鴻薇：2026成藍營領頭羊

行政院通過刑法修法　未成年性侵被害人滿20歲後才計追訴期

民進黨「柯昌之爭」！蔡其昌登記選總召　柯建銘：讓程序走

日網友貼「綠委搶文件影片」破百萬瀏覽　青鳥、小草洗版吵成一團

快訊／跟老柯搶總召　蔡其昌PO照曝：在勸進下我選擇站出來登記

台北燈節「泡泡瑪特」進駐西門町　蔣萬安笑：二寶三寶也要朝聖

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

李貞秀當立委需棄對岸國籍　劉世芳提醒：中共官網有退籍證書可下載

TVBS民調／關稅王牌也難選北市　蔣萬安領先3成輾壓王世堅、鄭麗君

韓國瑜「特別版」限量春聯出爐！　唯一見面會31日下午登場

蔡其昌挑戰柯建銘總召大位！　黃揚明：進入投票老柯落敗機率極高

蔣萬安民調大幅領先綠營　王鴻薇：2026成藍營領頭羊

行政院通過刑法修法　未成年性侵被害人滿20歲後才計追訴期

民進黨「柯昌之爭」！蔡其昌登記選總召　柯建銘：讓程序走

日網友貼「綠委搶文件影片」破百萬瀏覽　青鳥、小草洗版吵成一團

快訊／跟老柯搶總召　蔡其昌PO照曝：在勸進下我選擇站出來登記

台北燈節「泡泡瑪特」進駐西門町　蔣萬安笑：二寶三寶也要朝聖

後天冷氣團影響變天　北台灣濕冷再探14度

網紅美食景點常踩雷？　5大旅遊陷阱「萌寵互動也上榜」

警查情色場所「扣保險套」惹議　疾管署發函檢警：請審酌防疫

以為打死了！泰男童遭阿嬤31歲小男友「棄屍深山」　奇蹟撿回一命

達美樂「披薩體驗營」寒假回歸　親子手作DIY每人399元

旅日新篇章！徐若熙正式披軟銀戰袍　希望3年後挑戰大聯盟

週末唱上臺北大巨蛋！TXT提前2天來台　粉絲笑虧：專程來觀光嗎？

李多慧飆台語髒話「哩洗勒靠」全場笑瘋！　柯震東認了：她是理想型

美軍轟伊朗7大可能情境曝！　「川普愛面子硬打」恐陷無止境戰爭

4兆美元科技巨頭誕生！谷歌衝破4兆美元00989A受惠程度爆棚

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

政治熱門新聞

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

綠營誰戰蔣萬安？戴錫欽直言「她最強」

劉書彬花整修辦公室又要換　柯文哲開罵浪費錢

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

快訊／跟老柯搶總召　蔡其昌PO照曝：在勸進下我選擇站出來登記

柯文哲有工作了！　出任國家治理學院院長

陳菊大事記！　傳「賴清德多次拒辭」陷公職爭議

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

徐巧芯揭國防部高價買到同款淘寶貨　監院證實

藍白分工變分手？　柯文哲笑：什麼事都有可能

藍新竹縣長初選攻防激烈　陳見賢宣布辭黨部主委：盼紛擾止於我

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

更多熱門

相關新聞

蔡其昌挑戰柯建銘總召大位！　黃揚明：進入投票老柯落敗機率極高

蔡其昌挑戰柯建銘總召大位！　黃揚明：進入投票老柯落敗機率極高

民進黨團近日將進行黨團總召登記與改選，民進黨立委蔡其昌今（29日）突宣布，「在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記」，日前已表態會參選的「萬年總召」柯建銘僅低調表示，讓程序走、結果出來「還早」。對此，媒體人黃揚明表示，蔡其昌決定要選，只要進入投票，老柯落敗機率極高，看看有沒有協調的空間，否則大勢已定。

蔣萬安民調大幅領先綠營　王鴻薇：2026成藍營領頭羊

蔣萬安民調大幅領先綠營　王鴻薇：2026成藍營領頭羊

日網友貼「綠委搶文件影片」破百萬瀏覽　青鳥、小草洗版吵成一團

日網友貼「綠委搶文件影片」破百萬瀏覽　青鳥、小草洗版吵成一團

台北燈節時間曝　「泡泡瑪特」進駐西門町

台北燈節時間曝　「泡泡瑪特」進駐西門町

鄭麗君選台北最具威脅？　蔣萬安這樣說

鄭麗君選台北最具威脅？　蔣萬安這樣說

關鍵字：

台北市長蔣萬安國民黨民調2026大選民進黨王世堅鄭麗君

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面