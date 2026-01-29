TVBS民調／關稅王牌也難選北市　蔣萬安領先3成輾壓王世堅、鄭麗君

▲鄭麗君、蔣萬安、王世堅。（合成圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

2026年台北市長選舉，民進黨將推派誰與現任市長蔣萬安對決，備受關注。除了持續被點名的綠委王世堅，台美關稅談判繳出好成績的行政院副院長鄭麗君，也被視為熱門人選。然而，TVBS民調中心今（29日）公布最新民調，無論民進黨推派王世堅或鄭麗君，蔣萬安支持度皆大幅領先。若鄭麗君對上蔣，蔣萬安支持度維持62%，鄭麗君的支持度為25%，若改派王世堅，則王世堅27%、蔣萬安60%。

依TVBS民調發現，若民進黨推派鄭麗君，蔣萬安支持度維持62%，鄭麗君的支持度為25%，相較上次調查，僅略增1個百分點；若推派王世堅參選台北市長，對決蔣萬安，與去年12月的調查相較，蔣萬安支持度提高5個百分點至60%，王世堅支持度略減4個百分點至27%，雙方差距擴大至33個百分點，另外13%未決定。

從年齡交叉分析，20-29歲年輕族群有54%支持蔣萬安，較去年12月調查大幅增加23百分點，支持王世堅比例下滑一成至38%，兩人黃金交叉，而30歲以上市民對蔣萬安的支持度皆在六成上下，支持王世堅的比例則在兩成至三成五之間。

地區方面，各地區民眾對蔣萬安支持度皆高於王世堅。中正萬華、士林北投民眾對蔣萬安支持度皆為51%，對王世堅支持度約三成五，其中士林北投對蔣萬安支持度減少7個百分點，對王世堅支持度增加4個百分點，但兩人支持度差距仍達一成五， 中山大同與與內湖南港對蔣萬安支持度在六成上下，對王世堅支持度約略兩成五，松山信義及大安文山，支持蔣萬安的比例則皆超過六成五，支持王世堅的比例則低於兩成五。

政黨傾向方面，民進黨認同者僅63%支持王世堅，支持蔣萬安比例增至20%， 國民黨認同者對蔣萬安支持度維持94%， 民眾黨認同者支持蔣萬安比例增加一成五至82%，支持王世堅比例下滑16個百分點至13%，中立選民支持蔣萬安比例增加7個百分點至51%，領先王世堅的29%，20%尚未決定。

此次調查是TVBS民意調查中心王115年1月23日至1月28日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1124位20歲以上台北市民，其中拒訪為115位，拒訪率為10.2%，最後成功訪問有效樣本1009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。