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平均每里4人居家檢疫…里長忙得來？　林為洲：防疫漏洞

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢 國民黨林為洲質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林為洲質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院新會期21日開議並進行總質詢。針對新冠肺炎疫情，國民黨立法院黨團總召林為洲質詢時表示，每個里平均有4人居家檢疫，里長除了忙自己的業務，還要每天注意居家檢疫者的動向，「有多少能量可以監管？這會不會形成防疫漏洞？」

林為洲表示，目前居家檢疫的國人有2萬3650人，經換算，每個里至少都有4個人在居家檢疫，里長本來就有業務，現在要對這幾個人，每天都要去注意對方的動向，這樣的監管能量夠嗎？而居家隔離的人數比較少，這部分可能就好一點。

林為洲指出，居家檢疫趴趴走的案例層出不窮，現在看到有50個違規的人，但這只是有被報導出來的，如果因為監管能量不足，事實上有很多不知道有沒有跑出來、有沒有離開隔離處所，所以能量實在讓人懷疑，2萬3650人在居家檢疫，有多少能量可以監管？這會不會形成防疫漏洞？

林為洲再指，新北市長侯友宜就講如果這些人刻意違反規定，應該就要強制隔離，到檢疫所做單獨隔離，連衛生部長陳時中都說這是不錯的提議，但問題是檢疫所的隔離處所夠嗎？如果2萬多個居家檢疫的人，不要說全部，只要10分之1變成是要防疫所的檢疫隔離，「有這個能量嗎？部長？」

陳時中回應，中央設立的檢疫單位有1500個。林為洲則說「你看！只有1500個！」陳時中接著表示，這是中央所設立的，那時候在兩岸包機的議題裡面，不敢承接太多，跟檢疫所有相當的關係。林為洲再追問有沒有要擴增檢疫處所？陳時中回應，不斷擴增中，地方願意自己來成立，這是一個可以鼓勵的事情。

隔離者或受檢疫者擅自離開隔離、檢疫所最高罰100萬，林為洲認為，這些人只要跑出來就是防疫漏洞，最好有足夠的能量來監管，如果沒辦法，檢疫的處所也要夠，幾個跑出來的例子都是不想影響到家人，其實是善意的，居家隔離是跟家人住一起，從中港澳回來者也怕會帶源，不敢住家裡，有的跑去住旅館、台北橋等，監管人員夠不夠是問題。

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