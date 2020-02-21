林為洲建議指揮中心一級開設　蘇貞昌：一直都是國安層級掌控疫情

▲國民黨林為洲質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／台北報導

立法院新會期21日開議，針對新冠肺炎防疫有政策不一的狀況，立委林為洲建議，指揮中心應該要一級開設。對此，行政院長蘇貞昌回應，疫情爆發初期總統蔡英文在第一時間就召開國安會議，一直都是以國安層級在管控疫情。

林為洲質詢時提到，從教育部、陸委會、外交部這幾次政策不一的狀況看來，強烈建議指揮中心應該要一級開設，為的就是讓防疫做到滴水不漏，希望蘇貞昌慎重考慮。

蘇貞昌則回應，其實疫情一開始蔡英文在第一時間就召開國安會議，一直都是以國安層級在管控疫情，像口罩實名制、學校寒假延長、暑假縮短都是蘇貞昌親自主持會議，而衛福部長陳時中雖非常辛苦在第一線，但所有部會不是來協助，而是都是主政單位，讓大家共同來分擔，所以林為洲希望不要亂或參差不齊，這個指教是對的，「我們也注意到這一點，所以一直都是用國安層級」。

對此，林為洲追問，一級開設有沒有什麼不利的影響？是否考量到若國內疫情變嚴重了，會影響到國人出國會受到不同的理由管制？蘇貞昌回應，沒有這些考量，跟國外也無關。

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