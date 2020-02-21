新北師生研製「紅外線熱像儀」出爐　即時找出發燒的人、列印影像　

▲侯友宜視察跨校師生自製紅外線熱像儀。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市三間技職學校師生共同研發出「紅外線熱像儀」，在開學之際提供大型活動時調度可使用，帶原物料從美國進口後，預估三週可製出30台供各校使用。新北市長侯友宜21日也親自到校視察，更大力讚許師生研發能力已接近頂級業界技術。

侯友宜表示，為了讓學校做得更周全、到位，中央規定的額溫槍有它的好處，但畢竟要一個一個人量，相對下需要時間，紅外線熱像儀一台高達80幾萬，新研發出來的可以隨時監測出所有同學在大型集會所即時找出發燒的人，可以隨時將訊息傳到校長的手機，也可以統計數量，並將學生影像清晰列印。

侯友宜說，新北市會以最快的速度將原物料從美國引入，只有原物料進入順利，預估三個禮拜就可以做出30台，在舉辦大型活動時隨時調度，以便不時之需的重要武器，不是每個學校一台。

外界仍擔憂開學成為防疫破口，侯友宜表示，新北市面對即將開學，已進行多次防疫演練，包括校門口量額溫動線，以及若發生發燒第一時間如何處理等等，下週一會再做一次徹底演練，週二開學當天他也會親自去抽查。

對於少數家長反應「停課措施」可能造成負擔，侯友宜回應，目前規定是一例就停課，兩例就全校停課，只要有任何狀況市府會彈性做調整，但仍希望「禦敵從嚴」，對於老師、學生、所有教職員工會做好全面監測。

因應新北市中小學開學防疫需求，新北市立樟樹國際實中、新北高工與鶯歌工商三間學校的學生，運用技職專業知識及技術共同開發「紅外線熱像儀–跨校自製資訊電子化防疫工具與環境建置」供學校體溫檢測大量需求使用，並以產品開發角度，將整套系統從裝置到商品包裝說明進行整體設計。

教育局長張明文表示，新北市校園推動三級防護策略，包括在家先由家長量體溫、進校量體溫、到校後隨時監測教職員工生健康情形，並掌握所有人員的出缺勤狀況，學校研發完成「紅外線熱像儀–跨校自製資訊電子化防疫工具與環境建置」，是三級防護再加一。

新北高工校長林恭煌說，本次成功開發「紅外線熱像儀」的模式仰賴技能競賽指導教師與選手及校園行政端組成研發團隊共同解決校園需求，而且還運用美國高科技元件技術特性，開發跨域整合永續性發展的專題與課程。

樟樹國際實中校長陳浩然表示，學校目標為國際與創新，本次是學生發揮創新的精神，更鏈結跨校合作面對真實世界的問題，展現專業技能、動手實做、共同解決的能力，擬將本次成果申請專利，嘉惠新北市學校達成創新科技化加值，同時為世界防疫工作盡一份心力。





▲侯友宜視察「紅外線熱像儀–跨校自製資訊電子化防疫工具與環境建置」。（圖／新北市教育局提供）