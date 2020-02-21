確診破500人！陸5座監獄爆疫情　政法委赴山東調查

▲中國大陸有五座監獄爆發疫情，圖為湖北女子監獄外觀。（圖／翻攝微博）

記者曾俊豪／綜合報導

中國司法部監獄管理局負責人何平今（21日）指出，截至2月20日24時，共有湖北、山東、浙江三個省的5個監獄發生罪犯感染疫情，共超過500人確診，但沒有重症病例傳出。為了調查相關情況，中共中央政法委也宣布組成調查組，赴山東省就任城監獄新冠肺炎疫情進行調查。

國務院下午舉行新冠肺炎疫情聯防聯控機制新聞發佈會，在回答記者提問時，何平向外界證實監獄感染的情況。他表示，「我懷著內疚的心情，沈重地回答這個問題，截至2月20日24時，全國共有湖北、山東、浙江三個省的5個監獄發生了罪犯感染疫情。」

何平指出，湖北武漢女子監獄確診230例，湖北省漢金監獄確診41例，疑似9例，湖北省未成年犯管教所疑似1例，山東省任城監獄確診200例，疑似10例，浙江省十里峰監獄確診34例，以上都是輸入型病例，目前5個監獄都沒有重症病例。

▲新冠肺炎疫情持續擴散。（圖／路透社）

他強調，新冠肺炎疫情發生以來，監獄系統嚴格落實國務院聯防聯控機制要求，對疑似病例及其密切接觸者一律隔離觀察，對確診患者一律送診治療，確保得到及時救治，目前沒有發生監獄在押罪犯感染新冠肺炎死亡的事件。

何平還提到，接下來將推出五大舉措防疫，包含全面徹底排查、嚴格封閉隔離、及時實施醫療救、開展實地督查以及嚴格追責問責。其中，追究責任方面，上述五座監獄相關幹部均已受到懲處、立案調查。

此外，《央視》報導，經中央批准，中央政法委組成調查組，由中央政法委副秘書長雷東生同志任組長，率隊前往山東省就任城監獄新冠肺炎疫情有關情況進行全面調查。