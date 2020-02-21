急尋！北市男子「胡析延」全填假資料　12日入境失聯至今

▲黃珊珊主持疫情應變會議後受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府21日召開「因應2019新型冠狀病毒疫情小組第11次應變會議」，會後副市長黃珊珊受訪表示，北市目前居家隔離人數已從10位降到0位，至於居家檢疫部分還有3千多人；另外，黃也提到，有一個案入境時部分資料填錯，導致其2月12日入境後，至今仍找不到人，呼籲海關等第一線執勤單位能更落實確認資料。

黃珊珊表示，根據民政局提供相關居家檢疫跟居家隔離人數，居家隔離人數台北市從前天的10位到今天為止我們剩下0位，也就是台北市沒有居家隔離的人，居家檢疫的人還有3千多位，這些相關人士目前都有電子監控，目前並不會像之前有很多失聯的情況。

黃珊珊說，到現在只剩下一位失聯，狀況比較特殊的是他在填寫入境相關檢疫通知書時，有些資料故意填錯，在海關也無法當場確認的情況下就入境，所以根據檢疫書找不到這個人，盼未來海關在確認資料時可以更精準，不然一直找不到。

黃珊珊表示，該男子的資料應該是完全不完整，有誤植或者是故意寫錯，可能在海關沒有落實檢查工作導致有落差，因此希望海關在檢查資料時要確實，才不會有問題。黃說，該男子自香港入境，需要居家檢疫，入境時持有身分證應是台灣人，但護照號碼並非本人。

▲北市居家檢疫失聯名單。（圖／北市府提供）

北市民政局指出，失聯個案胡析延於109年2月12日入境，依傳染病防治法第58條規定受居家檢疫人員，但經連繫後發現，其填列的聯絡電話、地址查察未果；此外，其填列護照號碼屬另一民眾所有，該民眾於年1月8日持美國護照入境，同年1月15日出境前往美國。

民政局指出，胡析延經2次以上聯繫，並透過警政系統協尋未果，移請疾病管制署協查居家檢疫原始登記資料，認其應為入境時即惡意填寫不實資料致未能履行其居家檢疫義務，因此依傳染病防治法第58條第1項第4款及嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心109年2月7日函規定，公布失聯者姓名。