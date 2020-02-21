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剛從大陸返台就想闖關出境！旅客被攔怒譙「不知道我是台商嗎？」

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲桃機旅客為防疫均戴口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，為防堵疫情擴散，桃園機場防疫人員可說是保護全國人民的一群人。有防疫人員現身說法，他表示，真的有很多旅客想闖關，還有剛從大陸返台的民眾，隔天就想買機票出境，遭防疫人員擋下，還大吼大叫「你不知道我是台商嗎？」

一名駐點桃園機場的防疫人員表示，各單位人員日以繼夜執行防疫任務，同仁相繼生病及無盡的加班時數，但畢竟防疫就是作戰，有時候有貼心的旅客經過會問你們不會很累嗎？當下同事們都沒有意識過來回應，因為我們已經忘了如何喊累了。

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他表示，機場有許多從大陸、香港、澳門回台的旅客，明明已被開立居家檢疫單，卻仍試圖闖關出境，對檢疫官極不友善甚至大吼大叫，直喊著「我要投訴你們」，讓移民官及檢疫官們心感疲憊大感無力。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲有台商想闖關出國被攔還怒罵防疫人員。（圖／記者李毓康攝）

然而，迄今為止桃園國際機場防疫單位皆予以柔性勸導，尚未開出任何一張罰單，他表示，「是否能請行政院蘇院長促進修法，比較非洲豬瘟罰則，違者處以鉅額罰鍰，甚至以刑法罰則移送地檢署」。

他指出，20日有剛從大陸返台的民眾，竟異想天開買機票出境，被防疫人員抓到攔下後，旅客仍不覺得已違反傳染病防治法，並對移民官及檢疫官大聲辱罵，態度惡劣、抵死不從，直到航警來了以後態度才轉好，但依然沒有對他開罰，只是柔性勸導他回家。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲機場防疫人員現身說法，直指工作相當辛苦。（圖／記者李毓康攝）

他表示，機場每天都有不少旅客都想要闖，試看看能不能成功，失敗就對防疫人員大吼大叫，說「你不知道我是台商嗎？」他呼籲，政府應授與第一線公共衛生執法人員實際執法權，或設有特殊勤務隊等，加強移民署及疾管署彼此資訊分享及能量支援，並對於違法者以現行犯處置拘留或逮捕。

另外人員聘用的部分，部分防疫人員違約聘顧，6個月合約結束後不計算年資，也就是臨時工，他呼籲，政府能將這些願意犧牲家庭、冒險擋在第一線的醫護人員納入疾管署常態性編制，而不是免洗筷用完即丟。

他也表示，非常贊同交通部長林佳龍提出「申請調度軍方衛生單位共同支援合作」方案，幫助國家防疫任務執行，一來能增加國家公共衛生支援能量，二來能補足目前台灣專業防疫人員缺口，強化整體防疫戰力。

▲▼機場檢疫現場。（圖／讀者提供）

▲▼機場檢疫現場。（圖／讀者提供）

▲▼機場檢疫現場。（圖／讀者提供）

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