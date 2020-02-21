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外交官妻稱買不到口罩　外交部：考量沒健保卡已比照國人數量配發

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▲國人搶買口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國人搶買口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

斯洛伐克駐台代表妻子梁晨20日稱，由於是外交人員家署沒有健保卡，因此買不到口罩。對此，外交部發言人歐江安21日回應，考量外國駐台使館及代表機構的官員和眷屬確無法比照國人或持有外僑居留證的外籍人士購買口罩，已比照國人數量配發。

梁晨20日透過臉書表示，下週小孩即將開學，家裡準備的兒童口罩已經用完，網購口罩也不順利，她前往住家附近的藥局購買。由於身分是外交人員家屬，因此也只有駐外人員唯一的證件，想以這個身分證明來買口罩，不過藥局人員卻以歧視性語言拒絕。

據查，梁晨原籍是中國大陸，事實上，外交部本就考量到外交官及配偶無健保卡，所以有按國人數量配給口罩，這次她因為買不到兒童口罩而不滿發文。

外交部發言人歐江安21日表示，外國駐台使館及代表機構的官員和眷屬無法比照國人或持有外僑居留證的外籍人士購買口罩，外交部前已透過中央流行疫情指揮中心的跨部會機制討論並獲同意，外國駐台機構的官員及其眷屬比照國人可購買數量（目前為每人一週2個），配發同量口罩予各駐臺機構官員及眷屬。

歐江安說，近日有部分駐台機構反映學童開學在即，各機構職員的子女開學後有兒童口罩需求。外交部接獲相關反映後立即著手協調衛福部，目前刻正討論解決方案中。我方盼於近日獲得跨部會會議共識，以即時轉致各國駐台使館及代表機構的官員及眷屬。

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