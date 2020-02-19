一家7口全上武漢包機！范世平稱「台商真夠大尾」：根本在搬家

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，首批武漢包機回台的247名台商中，竟然有一家大小七個人全上了飛機，包括台商的父母、弟弟、陸配與兩名女兒。對此，師大政治學研究所教授范世平今（19）日在臉書發文指出，顯示該名台商真夠「大尾」，「他們帶著滿滿的行李，證明早就準備好了」，更批對方「根本是搬家」。

首批武漢包機台商18日順利解除隔離後，范世平表示，其中台中隔離所有位「台商真夠大尾，一家大小竟然七個人，包括台商的父母、弟弟、中配與兩個女兒。」

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「他們帶著滿滿的行李，證明早就準備好了，這不是救命，也不是逃難，根本是搬家。」范世平指出，顯示這位台商與「武漢市台辦」的關係應該很好，也應該是「武漢市台商協會」的熱心成員。他提到，年紀約40歲的這名台商定居在武漢，還有自己的房子，「中配妻子（不知是否拿中華人民共和國身分證）也住在武漢，兩個女兒在武漢唸小學三年級、四年級，有什麼急迫性要回台？」

▲范世平。（圖／記者魏有德攝）



范世平進一步解釋，如果是台商的父母因為年紀大、缺乏藥品，急著回台可以理解，「但記者問兩個小女孩要不要回漢口？她們天真的說當然要，開學就回去。如果三月就開學，那她們趕著回來是要和台灣的親友說哈囉嗎？」

最後，范世平強調，如果中國還是要主導包機名單，拒絕接受台灣所提的名單，「那是否又是台商憑藉政商關係攜家帶眷佔了珍貴的機位？真正有急迫的老弱婦孺反而又上不了機？」

另一方面，對於14天隔離期間的生活，一名台商周先生接受媒體訪問表示，能回到台灣覺得很開心，「很感謝政府讓我們回來」。另外，他也秀出所內伙食照片，頻頻表示，「伙食非常好」，很感謝政府。

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