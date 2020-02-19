武漢市第八醫院院長王萍確診！正於金銀潭緊急治療：已找到供應血漿

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，不少醫護人員站在第一線為患者治療。不過，武漢市第八醫院日前卻傳出院長王萍不幸確診感染新冠肺炎，正在金銀潭醫院緊急治療，而關於網路上傳出她急需救命血漿一事，目前也被證實已經找到供應處了。

綜合陸媒報導，武漢市政協網18日發布《農工黨員抗擊新型冠狀病毒肺炎紀實》指出，王萍為農工黨武漢市委副主委、江岸區工委主委，自疫情出現以來，勇於擔當，始終日夜奮戰在一線，親自積極調度人員和物資抗擊疫情，同時號召全體農工黨員要立足本職崗位，自覺服從安排，關鍵時刻挺身而出積極投身抗疫第一線。由於日夜操勞，最後不幸罹患新型冠狀病毒肺炎，目前病情危重，仍在重症監護室搶救治療。

▲武漢市第八醫院院長王萍感染新冠肺炎。（圖／翻攝新京報我們視頻截圖）



由於王萍情況危急，因此網路上傳出她急需救命血漿一事，武漢市金銀潭醫院工作人員對此指出，目前已找到供應血漿。同時該院的護理師也表示，若患者有相關需要，院方血漿的庫存基本上可以滿足。

另一方面，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平就關心愛護參與疫情防控工作的醫務人員專門作出重要指示，新冠肺炎疫情發生以來，廣大醫務人員夜以繼日、連續奮戰，有醫務人員不幸被病毒感染，有的甚至獻出了生命，體現了醫者仁心的崇高精神。

因此他強調，醫務人員是戰勝疫情的中堅力量，務必高度重視對他們的保護、關心、愛護，從各個方面提供支持保障，使他們始終保持強大戰鬥力、昂揚鬥志、旺盛精力，持續健康投入戰勝疫情鬥爭。

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