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星、日境內感染數並列「世界第2多」！新加坡又添3例　總計84人確診

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

新加坡衛生部19日晚間公布，境內新增3例新冠病毒感染病例，使星國累計確診人數達到84人，與日本境內確診人數相當，並列全球確診人數第2多國家。據悉，此次新增的其中一名病例，最初被診斷為登革熱患者。

綜合《聯合早報》、《海峽時報》報導，新加坡19日確認的3起新增確診病例中，其中1名35歲女性患者與神召會恩典堂群聚感染有關，另一名經常赴馬來西亞出差的54歲男子，則與新加坡基督生命堂群聚感染有關。

第3名確診的57歲女性病患，近期未曾到過中國大陸，也沒有接觸過其他確診病例，但近日曾因登革熱入院治療。據悉，該名女性分別於13日和15日前往新加坡黃廷方綜合醫院急診室求診，並於15日住入普通病房。

隨後，該女患者於18日下午被確診為感染新冠病毒，隨即被轉往隔離病房觀察。新加坡衛生部表示，曾與女患者住在同一普通病房的其他患者，均已轉移到單人病房觀察，等待病毒檢疫結果出爐。

截至19日晚間，新加坡本地共通報84起新冠病毒確診病例，其中有5名患者於當天康付出院，另有4人在加護病房觀察。

另一方面，日本東京都和愛知縣名古屋市，19日晚間也分別通報3例和1例本土確診病例，使日本境內確診人數（不含郵輪）也同樣增至84例。日本和新加坡兩國，目前並列為世界確診數第2的多國家。

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