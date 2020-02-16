他列8理由「台灣防疫優於日本」　4劣勢神逆轉...網笑推爆：竟無法反駁

▲新冠肺炎可能在日本境內開始流行。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，然而公衛體制完善的日本，這回竟成為疫情數一數二嚴重的國家，也被狂批防疫慢半拍。一名網友拿前者與台灣相比較，列出8項「本土天賦」，造就這回防疫優於日本的結果，而鄉民看完紛紛笑推爆，直言「分析精闢，好文，中肯」、「台灣真是天時地利人和啊」。

目前除了中國外，以新加坡確診72例最多，而日本的53例緊追在後。近日又傳日本民眾發燒半個月，仍堅持搭電車上班，然後國內有5處出現「與中國無直接關係」的確診病例，儘管還在釐清感染來源，但厚生勞動省也坦言，「難以阻止疫情蔓延」。

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▲各國政府、醫療單位嚴加戒備。（圖／路透社）

就有網友在PTT分析指出，「敬業精神」讓日本人缺乏生病要立即去醫院檢查的想法，不想麻煩別人的態度，使得患者會盡可能隱瞞狀況，直到重症才去赴醫，導致最近本土被確診的都重症化，而輕症都是透過接觸史找出來的，至於那些生病的，甚至不懂得居家隔離，好好休息。

他表示，發達的大眾交通工具極容易造成病毒大規模感染，密集的商業經濟與舉辦五輪，亦讓日本無法採取封城策略，加上缺乏SARS經驗，日本醫護與民眾也都沒有提高警覺，「國土雖小但卻是東亞第三多人去的旅遊國家，高達3120萬人次，而國土卻只有中國的25分之1；另外，也沒有像台灣一樣，對中國保持如此大的敵意以及嚴格的管理，導致無法第一時間就阻止疫情來源。」

▲機場、港口持續加強檢疫工作。（圖／記者李毓康攝）

最後，原po整理出8點，認為就是這幾項「天賦」，使得台灣這次的防疫優於日本，「但現在對於日本我們要採取什麼態度，無疑是一項大問題，考驗台灣政府的智慧。」

1.對中國的敵意讓來源第一時間能被控制。

2.有處理SARS的經驗建立的成熟體制。第一時間就建立量體溫機制。

3.便宜的健保雖然大量消耗醫療資源，但讓人一感冒生病就往醫院跑，交給專業處理，醫生也比民眾有警覺心。

4.空氣污染使台灣人本來就有很多人有戴口罩的習慣。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）



5.使用公筷母匙的習慣。

6.觀光不怎麼樣，讓台灣觀光客連東亞前十名都沒有，陸客也來不了，降低外來威脅來源。

7.沒那麼高的敬業態度，讓人生病會傾向要請假，就算抱病上班，也不會隱瞞自己生病的事實，而是為了在老闆面前演出勤勞的樣子；反之，日本會吃退燒藥，上班隱瞞自己生病。

8.公共交通工具落後，機車持有率世界第一，雖然造成交通問題以及空氣污染，但降低了通勤時共處密閉空間的機會。

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

網友提出的這8點之中，不難嗅到嘲諷意味，也確實讓人難以反駁，但並不能抹滅政府、疫情指揮中心、醫療體系、各個相關行業的努力。對此，廣大鄉民紛紛留言推爆，「推生病就是要請假」、「日本人看你生病還會酸你身體弱呢」、「台灣那邊快笑爆」、「台灣感覺廢的很有用XD」、「推很棒的觀點」、「台灣的天賦好好笑」、「沒有那麼高的敬業精神XD」、「很像反串，但又是事實」、「不知道該慚愧還是驕傲」。

當然，也有人提出不同觀點，表示「反而是日本職場文化太可怕吧！高度壓力...你輕症請假可能就被白眼，勞權比台灣還低落」、「與其說空汙不如說台灣過敏者太多，這些人都是常駐口罩人口，家裡也都有備口罩，這次比較不受口罩荒影響」、「公共交通落後不同意」。

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