半夜滑推特！驚見多國網友「#TWforWHO」感動炸：台灣正在被世界看見

▲WHO11日、12日舉行全球研究及創新論壇。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

眼看武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情全球肆虐，台灣仍遭WHO拒於門外，繼YouTuber阿滴透過影片公開喊話後，就有女網友發現，推特上相關討論越來越夯，除了不少國家的網友站出來相挺，連標註「#TWforWHO」的推文也持續增加。

女網友昨日在dcard發文提到，半夜睡不著滑推特，以往她的推薦檢索都顯示日本歌手之類的，結果昨天居然出現「#TWforWHO」和「Taiwan」，其中有超過2500則推文標註前者，而Taiwan也出現在2.4萬篇po文中。

請繼續往下閱讀...

▲網友們呼籲，一起標註「#TWforWHO」。（圖／翻攝自dcard）

驚喜的一幕，讓她忍不住點進去一探究竟，結果發現多國網友紛紛大力推薦，阿滴日前向WHO喊話的影片，「很感動，真心覺得很感動，台灣正在被世界看見！」

對此，網友們也紛紛留言回應，「希望真的能被WHO看見」、「阿滴真的是所有youtuber中我最欣賞的人！真的很敬佩他的行動力和責任心」、「阿滴真的很棒」、「台灣Youtuber的最佳典範」、「沒關係～大家用力的分享出去，總是會被看到的」。

▲▼各地網友發文相挺。（圖／翻攝自Twitter）

但也有不少人直言，「我以為那個熱門關鍵字是根據你的所在區域的，因為打從我開始用推特，都是顯示台灣相關的hashtags」、「推特如果有特別定位哪一個國家的話，才能看到那些國家的熱門標籤。不是要澆冷水，但日韓應該不太可能上這個的熱門，我熱門定位日本也沒有看到」、「我用推特滿多年了，那個標記應該是你那邊看到而已，國際趨勢是看不到的xd。國際趨勢的hashtag數量，通常都是在1天內或幾個小時內飆到幾萬，才有可能上去」。

►偷偷分享少女的秘密！