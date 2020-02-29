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老師每天噴消毒！女兒小手「洗澡狂哭痛」慘乾裂　媽曝看醫結果…心疼炸

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲新冠肺炎疫情爆發，老師都會幫小朋友消毒手部。（圖／（左）翻攝自爆怨公社、（右）記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，讓爸媽們整天提心吊膽，但沒想到卻也因為防疫讓孩子受了傷。「我真的是不知道該抱怨學校還是抱怨老師。」一位媽媽抱怨，因為學校老師每天會噴手消毒，女兒的小手不僅越來越紅，接著還出現傷口、碰水會痛，讓她心疼又生氣，「我相信絕對不只我的孩子小手變這樣。」

這位媽媽在臉書《爆怨公社》貼文，「自從武漢肺炎出現，老師每天就是幫小孩噴噴噴噴噴手消毒」，結果女兒的小手一天比一天還紅，她問了學校老師到底噴什麼，得知是次氯酸水。原PO聽到後，就告知老師「次氯酸水可以拿來做環境消毒，但是不適合用在皮膚上。」

請繼續往下閱讀...

沒想到老師卻掛保證「我們濃度調的很低、沒有問題。」原PO則說「不是濃度的問題，是這個化學成分本來就不適合接觸皮膚。」老師就強調「這個不是化學品！我們就是用鹽+水而已！」雞同鴨講的對話讓原PO秒翻白眼，討論很久最後才妥協，不要再幫女兒噴消毒水。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO女兒的手因為消毒液變得紅腫乾裂。（圖／翻攝自爆怨公社）

但隔幾天，原PO女兒的手卻越來越嚴重，甚至已經出現傷口、洗澡時也一直哭說很痛，「去看診時，醫生說：最近有很多小朋友的手都是相同症狀來求診，就是接觸性皮膚炎，也就是接觸太多這些消毒液了。」

但無論怎麼跟老師反應，對方卻一直認為消毒水可以用，「除了接小孩的時候跟老師反應、line上也講了、還有打電話，一直跟老師強調這個產品不適合用在皮膚上，結果今天老師主動傳訊息給我，說他們的次氯酸水是鹼性的、可以安心使用」，讓她翻白眼翻到天上。

原PO表示，她發文當天有再一次跟老師嚴肅強調，請對方自己去查查醫生怎麼講，「我相信絕對不只我的孩子小手變這樣，也拜託老師一定要跟校方反應！」最後她也透露自己是醫療人員，有認真去查過資料，「不適合就是不適合，到底幼稚園是為什麼一定要用這個噴手上咧……」

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