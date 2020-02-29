影／第34例是院內感染？　陳時中給答案：日期上推算初判是院外感染

記者郭世賢、莊智勝／桃園報導

中央疫情指揮中心指揮官陳時中29日上午9時30分前往署立桃園醫院視察。陳時中呼籲，醫護人員在第一線為全民把關，呼籲病患家屬在新冠肺炎疫情延燒期間，非必要的話不要前往醫院，若要探病可以用視訊、或是電話方式代替；陳時中強調，現階段減輕醫院沒有必要的壓力，需要全民一起來配合，「母湯來病院亂，這部分我會請警政單位加強，如果有人跑到醫院無理取鬧，我們一定查辦！」

▲指揮官陳時中赴桃園醫院視察。（圖／記者郭世賢攝，下同）

請繼續往下閱讀...

陳時中表示，不只是醫護人員，每一個陪病者都需要教育訓練，讓他能夠負起責任、減低照顧壓力，整體在防疫上，桃園跟機場都做得非常好，透過分流、進出醫院不同通道降低風險，「醫護人員的防護代表全體醫療界、國家抗疫的戰力，非常感謝所有醫護人員，抗疫非常辛苦，但還是持續貢獻。」

針對清明將至，屆時預計將有大量台商返台掃墓，陳時中則表示，院內的收治量、檢疫量能必須從醫院內部分配到區域性、再到全國性分配，過去檢疫量能從一天380到520，再到現在每天約2000，目前初步看起來還夠，但我們仍然在徵調、提升檢疫量能。

另一方面，關於第34例患者，陳時中說，該病例是在2月14日住院、21日發病、27日確診，目前仍無法確定是在院內感染，從日期上推斷，初步還是認為是院外感染，「全世界沒有國家不擔心院內感染，發生的時候要如何淨空設備、消毒，這些都要再排練。」陳時中指出，目前情況研判院外感染可能性相對較高，但仍有對醫護人員進行採檢，目前呈現陰性，相關情況仍在做最後判定。

他奶奶的美麗小秘訣