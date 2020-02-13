影／身世解謎！小明爸曝「當初選擇中國籍的原因」　委屈訴：不想像黃安那樣

記者周亭瑋／綜合報導

自陸委會主委陳明通日前以「小明的故事」，闡述陸配子女遭遇的困境後，引發各界熱議與調侃。如今就有「小明爸」現身說法，強調自己絕非投機客，當初對於國籍也確實沒想那麼多，「而且不想白白用台灣的資源，尤其是醫療部分，不想像黃安那樣。」

▲旅客示意圖，非文中提及的小明故事。（示意圖／記者蔡玟君攝）

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新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，陸委會主委陳明通11日才以「小明的故事」鋪陳，宣布陸配子女有條件來台措施；隔天，中央流行疫情指揮中心緊急宣告撤回，意味著「小明回不來了」。

指揮官陳時中更直言，考量國內防疫相關量能，必須以國人為優先，「陸配子女一開始是可以選擇國籍的，既然沒有選擇台灣的國籍，現在就必須自己安排、自己承擔。」

▲小明爸強調，當初沒想這麼多，自己也不是投機客。（圖／東森新聞）

如今，就有「小明爸」現身接受《東森新聞》採訪，委屈表示，之前長時間工作、生活都在北京，所以才在當地辦理孩子的戶籍，當初並沒有考慮哪裡的身分比較好，純粹以方便性為主，「沒大家想的那麼複雜。」

小明爸提到，其實早就有所規劃，等孩子國小畢業後，一家子回到台灣安家、辦理完就業等手續，就把國籍再遷回來，「畢竟不想白白用台灣的資源，尤其是醫療部分，不想像黃安那樣，但那時並不知道要在12歲以前辦理。」

他強調，自己絕不是投機客，「這次機票的處理真的很麻煩，雖然配偶可以回來，但還是希望她可以陪在孩子身邊。」況且，岳父岳母已高齡7、80歲，有高血壓、腿部也有風濕等毛病，比較無法照顧孩子，把孩子留在那邊，無疑是給老人家增加負擔。

另外，小明爸也重申，自己不斷跟陸委會、移民署聯繫求助，而且一切都是按照現在的規定處理，並沒有特殊管道，還是擁有什麼特權。

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