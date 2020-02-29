開學防疫！政大關閉小型出入口　師生持證走大門、校外人士要登記

▲政大調整校園門禁。（圖／資料照）

中央社訊

面對武漢肺炎疫情，本月25日開學的政治大學，在專家訪視建議下，28日起調整校園開放政策，關閉多個小型出入口，並要求校外人士登錄聯絡方式，以便掌握接觸史。

台灣大多數大專校院選在3月2日開學，政大則是早一步於2月25日開學。主任秘書張其恆接受中央社記者電訪表示，近來教育部二度派員訪視，提出多項建議，目前政大已經全面提升防疫管理等級。

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張其恆表示，政大於本月28日起，規定師生必須持員工證、學生證，才能進入校園；校外人士則必須持身分證等有效證件登錄。此措施是防範未來若有確診案例，可迅速掌握接觸史。

政大校園廣闊，緊鄰景美溪畔，後山有多條登山步道，平時除了師生出入，也是社區民眾運動、休憩、健行的場所。張其恆表示，要嚴格控管出入人士，其實並不容易，目前也只能做到「半封閉」，關閉一些小型的出入口，讓師生集中走3個大門，方便監控體溫。但像是河堤、步道等，因進出人數較少，目前還維持開放，未來視疫情發展，也可能進一步封閉。

大學師生人數眾多，量測體溫是一項大工程，許多學校以各院系館為單位管控，安排人員為進出學生量體溫。但張其恆認為，上課前進出人數非常多，如果要一個一個量，恐怕要大排長龍，院系也不見得能派出足夠人員。

政大採取的方法是採購熱像儀體溫偵測站，在3個主要大門監控，如果達到發燒定義，將請師生先在陰涼處休息一陣子後再檢測一次，如果還是發燒，就會啟動後續通報和就醫措施。

除了監控體溫，政大也要求所有課程都要「防疫點名」。同時為了因應隔離宿舍需求，將逐步清空一棟非共用衛浴的宿舍的部分空間。該宿舍平時是給碩博士生居住的套房，現已通知原住宿生逐步移寢。

張其恆提到，根據教育部公布的停課標準，同校只要有2名確診案例，就要全校停課。大學一校動輒數萬人，以政大來說就有約1.5萬人，恐怕停課風險很高，希望中央流行疫情指揮中心再評估。