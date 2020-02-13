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真的1張圖秒懂「居家隔離>檢疫>自主健康管理」　網瘋傳：終於弄清楚了

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

受到新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）的影響，許多民眾因為曾接觸確診病例，或有相關旅遊史，必須面臨居家隔離、檢疫或者自主健康管理，然而不少人光看名稱就昏頭了，也分不清三者差異。曾擔任物理治療師、擅長利用圖解簡報教學的林長揚，就整理出比較圖表，讓大家毫不費力弄懂它。

▲「居家隔離>檢疫>自主健康管理」。（圖／林長揚授權引用）

請繼續往下閱讀...

▲圖表簡單清楚明瞭。（圖／林長揚授權引用）

「居家隔離」：確診病例接觸者，需隔離14天

1. 會收到「居家隔離通知書」，衛生主管機關每日追蹤2次。

2. 隔離期間須留在家中或指定地點，不得外出、不能搭乘大眾運輸工具、不能出境或出國。

3. 出現症狀，由衛生主管機關安排就醫。

●不配合會被裁罰，並可能被強制隔離！

「居家檢疫」：具中港澳旅遊史者（含轉機），需檢疫14天

1. 會收到「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，返家檢疫時須配戴口罩；里長或里幹事會進行健康關懷，撥打電話詢問並記錄「健康關懷紀錄表」。

2. 檢疫期間須留在家中或指定地點，不得外出、不能搭乘大眾運輸工具、不能出境或出國。

3.有症狀者將送指定醫療機構採檢送驗，衛生主管機關加入主動監測。

●不配合會被裁罰，並可能被強制隔離！

「自主健康管理」：申請赴港澳獲准者或本身為通報個案但已檢驗陰性且符合解除隔離條件者，需管理14天

1. 衛生主管機關會告知需自主健康管理

2. 管理期間應盡量避免外出，如需外出應全程配戴外科口罩；落實呼吸道衛生及咳嗽禮節，每日早/晚各量體溫一次。

3. 出現不適症狀，請立即撥打防疫專線1922 依指示就醫

▲房,睡眠（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

最後，林長揚笑說，「總結被通知就不要再亂跑。雖然希望大家不會遇到這些情形，但被通知需要隔離、檢疫、自主管理時，就當成放長假，好好待在家裡休生養息吧！讓我們一起理解正確知識，一起守護台灣。」

而網友們看完也紛紛豎起大拇指狂讚，「您怎麼那麼棒，太清楚了，海報又做的那麼美」、「借分享」、「簡單明瞭，用自己的專業，協助防疫。謝謝長揚老師」、「很清楚的懶人包」。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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