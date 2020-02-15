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堅守最後！黑鷹駕駛「手腳還在操縱桿上」　少了關鍵動作傷亡更慘重

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▲▼國防部黑鷹失事初步調查報告說明,空軍司令部督察長黃志偉少將。（圖／記者李毓康攝）

▲空軍司令部督察長黃志偉少將說明黑鷹失事報告。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

空軍黑鷹直升機1月2日在新北與宜蘭交界處烘爐地山區失事，造成時任的參謀總長沈一鳴等8名將士殉職。空軍15日公布初步調查結果，也透露，駕駛到最後手腳都還在操縱桿上，令人相當不捨，但若沒有做出將飛機帶起來的動作，傷亡會更慘重。

對於正副駕駛的分工，空軍司令部督察長黃志偉少將表示，一般情況是正駕駛負責飛，副駕駛負責無線通話，但這次是特殊情況，碰到天氣改變，加上地形的逼近，所以正駕駛幾乎完全立刻做全程掌控，要控制飛機，因為當時飛機進雲，副駕駛就負責專注在地圖上面並提出障礙物的警告，空勤機工長立刻就開始做對外的警告。

黃志偉指出，組約協調方面，碰到特別情況時，機長或者是任何組員有看到安全情況，都可以做適當的動態改變，其他組員有默契地配合，做全面的顧慮。

▲▼正駕駛葉建儀（右）是飛行救護老鳥，在駕駛黑鷹出任務時不幸罹難。（圖／翻攝自軍聞社、蕃薯藤）

▲正駕駛葉建儀（右）是飛行救護老鳥，在駕駛黑鷹出任務時不幸罹難。（圖／翻攝自軍聞社、蕃薯藤）

黃志偉透露，在調查的過程發現，正副駕駛實際上是已經盡全力避免這件事發生，最後一刻還在操作飛機，人員搜救完畢後，罹難者遺體送到三總，法醫相驗報告顯示正駕駛、副駕駛以及空勤機工長堅守崗位到最後一刻，手腳都還在操縱桿上。

黃志偉提到，空勤機工長因為必須離開座位，做對外顧慮，在飛機撞擊的那一刻，這幾位空勤組員的身體都受到相對應的嚴重傷害，手腕、手肘，還有兩隻腳踏在舵板上，令人相當不捨。

▲▼劉鎮富。（圖／翻攝畫面、當事人臉書）

▲劉鎮富與妻子結婚不久，就不幸罹難。（圖／翻攝畫面）

黃志偉還說，調查的過程中，這三位空勤組員確實盡全力操作飛機到最後一刻，還好把飛機帶起來了，幾乎是平飛之下撞擊22至25度的山壁，雖然還是有人不幸罹難，如果沒有做將飛機帶起來的動作，整個傷亡會更慘重。

▲▼追思活動現場，殉職機工長許鴻彬。（圖／記者葉南州攝）

▲追思活動現場，殉職機工長許鴻彬。（圖／記者葉南州攝）

▲▼殉職機工長許鴻彬留言板。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲追思現場，許鴻彬的留言板上，有兩張小朋友字跡的留言「爸爸我愛您」。（圖／記者蔣婕妤攝）

在這次黑鷹直升機失事意外中，不幸罹難者除了沈一鳴之外，還包括總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航。我國共痛失8位將士，震撼台灣與國際社會。

黃志偉少將說明，初判山區天氣驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，當時黑鷹在雲霧中相當接近地面，駕駛沒發現前方或下面有障礙物，來不及爬高，最後旋翼打到樹稍後直接下墜，共觸地2次，第2次撞擊後朝航向199度、斜度22至25度上坡翻滾移動70公尺後，機頭朝西左翻停止。

面對重大的飛安事件，空軍坦承面對，並表示，為使任務機組員能充分掌握飛行路徑天候狀況，原U-60M型機規劃5架性能提升，已評估加裝機載偵測低空雲霧精密氣象雷達裝備，提供早期預警，讓飛行員預先應變或採取避讓措施，以維持飛行安全。

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