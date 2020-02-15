完整還原／黑鷹發現異常到失事「5分鐘」內發生　失聯6小時搜救全紀錄





▲國防部黑鷹失事初步調查報告說明，空軍司令熊厚基上將。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

空軍UH-60M黑鷹直升機1月2日在新北坪林、宜蘭交界處失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人殉職， 國防部2月15日召開記者會，完整說明黑鷹失事的初步調查結果。從公布的對話紀錄中可以得知，當日一早8時3分正駕駛發現天候出現狀況、7分黑鷹失聯墜機，整起事故在短短5分鐘內發生。

空軍司令部督察長黃志偉少將15日在記者會中說明飛機失事原因。初步調查結果，因山區天氣驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬環境（天氣及地形）與人因複合因素。不過，確切肇因仍待專案小組比對美方解讀及殘骸鑑識等調查程序，進一步分析確認後，完成最終調查報告。

根據調查報告中曝光的對話紀錄，正駕駛先是在當日一早8點3分注意到氣候狀況，說了一句「雲長那麼快」，8時6分51.4秒，副駕駛兩度警告「教官高度」、「教官現在高度」，接著8時7分01.2秒，錄音終止、飛機墜毀，整起事故在短短五分鐘內發生。

▼黑鷹失事調查結果。（圖／空軍司令部提供）

黃志偉進步說明，初步研判黑鷹登時在雲霧中已經相當接近地面，沒發現前方或下方有障礙物，來不及爬高，最後旋翼打到樹稍後直接下墜，觸地2次、拖行70公尺後劇烈翻滾。失事地點位於新北市烘爐地山三角點東北方371公尺處，第一撞擊點標高1106公尺（3629呎），撞擊後，朝航向199度、斜度22至25度上坡翻滾移動70公尺後，機頭朝西左翻停止。

在這次黑鷹直升機失事意外中，不幸罹難者除了沈一鳴之外，還包括總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航。我國共痛失8位將士，震撼台灣與國際社會。

空軍UH-60M黑鷹直升機失事初步調查結果

109年1月2日本軍所屬UH-60M型直升機(933號)擔任前參謀總長沈一級上將春節視導任務專機，07時54分由松山機場起飛，沿C-10目視航線，自新店、坪林至蘇澳中正港，08時07分雷達光點消失。

1月2日捜救經過

0807時臺北近場臺無線電呼叫不到專機，0808時請民航機華信361協助呼叫，無法構聯。

0809至0822時，臺北近場臺及空軍作戰部(以下簡稱空作部)持續呼叫，嘗試建立無線電構聯，均無回應。

0819時松山作指中心通報空作部，於0814時接獲生還者周中校軍線手機通報「飛機出事了」，隨即斷線，回撥無回應。

0823至0829時，臺北近場臺、空作部及蘇指部，持續求證專機位置，確認未落中正港。

0830時生還者劉少將電話通知聯三飛機迫降山區。

0830時空作部下令松山捜救待命機提示，0836時下令緊急起飛。

0840時國防部啟動陸空聯合搜救機制。

0846時第一架搜救機起飛，0855時抵達目標區(距失事地點0.1浬/180公尺)，因雲層濃厚天候不佳，無法進入。

0900時國搜中心下令宜蘭消防勤務中心派員地面搜救。

0928時國搜中心下令轉用空勤總隊在空機(AS365型機)搜救，因天候不佳,無法進入目標區。

1007時作計室周中校手機回報松指部應變中心現場狀況。

1023時於佛光大學成立救護待命組，以縮短人員就醫時間。

1025時陸軍六軍團支援人力計239員陸續抵達，進行現場搜救及警戒。

1040時宜蘭、新北消防局與陸軍六軍團，完成搜救任務協調。

1049時空勤總隊AS365型1架次，松山起飛搜救，因天候不佳，無法進入目標區。

1105時空軍第三架捜救機(UH-60M型機)花蓮起飛搜救，因天候不佳，無法進入目標區。

1110時空軍第四架搜救機(EC225型機)嘉義起飛搜救，因天候不佳，無法進入目標區。

1201時陸軍航特部下令龍潭UH-60M型機2批2架次，搭載6醫護及8特戰，落蘭指部待命。

1302時空軍第五架捜救機(UH-60M型機)松山起飛，因天候不佳，無法進入目標區。

1330時宜蘭消防局及陸軍蘭指部人員抵達失事現場，尋獲機組員及乘員計13員，其中5員生還，8員殉職。空中兵力至終昏皆因天候無法進入，生還者及忠骸由陸路接運下山，2055時後送三軍總醫院。

失事地點位於新北市烘爐地山三角點東北方371公尺處，第一撞撃點標高1,106公尺(3,629呎)撞擊後，朝航向199度、斜度22-25度上坡翻滾移動70公尺後，機頭朝西左翻停止，主要殘骸標高1,120公尺(3,676呎)。

失事調查編組

空軍已依「飛行及地面安全教範」由副司令范中將督導成立專案，調查編組,納編飛行、修護、戰航管、醫務及氣象等專業：另邀請運安會及美原廠擔任技術顧問，依事實資料蒐集、分析及結論等程序執行調查作業。臺北地檢署已將此案發交空軍調查，完成報告後函覆北檢偵處。

現場調查

1月3日0640時由國防部及空軍專案編組、軍備局測量隊、陸軍航特部等44員，會同台北地檢署及其鑑識小組，赴失事現場執行殘骸量測及鑑識，1040時尋獲黑盒子，當日1440時即送運安會解讀。

黑盒子資料下載解讀

黑鷹型直升機黑盒子同時具備「飛行數據座艙語音CVR」、「FDR」及「飛機健康與用量監控HUMS」等記錄功能：另內建水下信標器，具遇水致動功能。為確保失事調查公正與周延性，黑盒子委由運安會及美方執行解讀。

運安會已於1月4日解讀其中座艙語音及飛行數據兩項，並說明「飛機健康與用量監控資料」屬美方權限，須送美解讀。經美國在台協會協助，黑盒子於臺灣時間1月8日送美，並已於2月8日將初步解讀資料提供本軍調查參用。

黑盒子解讀資料，後續仍須與其他事實資料(如錄音抄件、夭氣資料、飛行航跡、飛行計畫及修護經歷等)，進行交叉比對、分析評估及審查，以確保調查嚴謹性。

與肇因有關之調查事實

依運安會及美方黑盒子解讀資料與現有事證,初步獲致調查事實如后：黑盒子紀錄器無實質損壞，飛行全程主告警未觸發，發動機動力輸出與飛行員操作同步，機械故障可能性低。

事發當日(1月2日)0600至0800時期間，宜蘭東側雲層明顯增長快速西移，且雲底逐漸向下延伸。依座艙語音記錄器抄件，副駕駛於通過坪林時，回報戰管「可以全程目視地面，大約4,000呎有一層疏到裂雲」，松山至坪林航路天候良好。

坪林至宜蘭航路天氣驟變，正、副駕駛交談有「雲長那麼快」、「左邊在雲中」、「幫忙確認前方障礙物」及「繼續爬升高度」等座艙語音紀錄。機工長亦曾兩次協助檢查機外天氣，告知「右邊CLEAR」及「右側目視地面」

失事前飛行員依目視飛航規定，向航管報備爬高至4,000呎，但於3,740呎時受上方雲層影響停止爬升(08:06:48)，不排除因可部分目視右下側地面，後遂順山勢下降保持雲下目視飛行。

依獲救人員證詞及後續機內通話，下降后約3秒(08:06:51)，前飛至失事地點山坡北側,此時山頭已完全覆蓋雲層，飛機處於進雲狀態。另依后續到達現場搜救機回報天氣，失事地點雲底約2,900呎，失事地點(高度3,629呎)完全在雲中。

失事前12秒,正駕駛對外無線電通聯，同時操作飛機企圖脫離雲光層，副駕駛同步運用系統檢查地障，並2次提醒正駕駛注意「高及爬升飛機即碰觸地面」。

肇因初步分析

依現有事證，初判因山區天氣驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，觸地墜毀，屬環境(天氣及地形)與人因複合因素，確切肇因仍待專案小組比對美方解讀及殘骸鑑識等調查程序，進一步分析確認後，完成最終調查報告。

縝密失事調查作業

本部已責空軍副司令范中將督導專案調查，廣續執行飛機殘骸移運、損傷鑑識、事實資料交叉比對等調查分析作業：最終調查報告完成前，將邀請運安會、民航局、美技術代表及國內學者擔任部聘委員共同審查，以昭公信。

評估加裝機載氣象雷達

為使任務機組員能充分掌握飛行路徑天候狀況，原U-60M型機規劃5架性能提升，已評估加裝機載偵測低空雲霧精密氣象雷達裝備，提供早期預警，俾利飛行員預先應變或採取避讓措施，以維飛行安全。

▼黑鷹失事座位圖。（圖／翻攝直播）

▼黑鷹失事調查結果。（圖／空軍司令部提供）