天氣驟變黑鷹駕駛應變不及　空軍擬加裝「氣象雷達」

▲空軍司令部督察長黃志偉少將說明黑鷹失事報告。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

空軍黑鷹直升機1月2日在新北與宜蘭交界處烘爐地山區失事，造成時任的參謀總長沈一鳴等8名將士殉職。空軍15日公布初步調查結果，研判天氣驟變，直升機瞬間進雲，駕駛來不及爬高，觸地墜毀，屬環境（天氣及地形）與人因複合因素，未來將加裝機載氣象雷達。

空軍司令部督察長黃志偉少將說明，初判山區天氣驟變，雲霧濃厚，同時受移動雲層影響，飛行中瞬間進雲，當時黑鷹在雲霧中相當接近地面，駕駛沒發現前方或下面有障礙物，來不及爬高，最後旋翼打到樹稍後直接下墜，共觸地2次，第2次撞擊後朝航向199度、斜度22至25度上坡翻滾移動70公尺後，機頭朝西左翻停止。

面對重大的飛安事件，空軍坦承面對，並表示，為使任務機組員能充分掌握飛行路徑天候狀況，原U-60M型機規劃5架性能提升，已評估加裝機載偵測低空雲霧精密氣象雷達裝備，提供早期預警，讓飛行員預先應變或採取避讓措施，以維持飛行安全。

在這次黑鷹直升機失事意外中，不幸罹難者除了沈一鳴之外，還包括總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航。我國共痛失8位將士，震撼台灣與國際社會。

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