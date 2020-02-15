習近平曝1/7就知道疫情、1/20下令：初一至今「防疫是我最關注的」

▲習近平戴口罩北京視察。（圖／新華社）

記者許力方／綜合報導

新冠肺炎疫情防控持續升級，湖北多處開始實施戰時管理，15日出刊的中共中央的機關刊物《求是》上刊載，習近平表示，1月7日主持常委會時，就對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作提出了要求，並於1月20日專門就疫情防控批示，必須高度重視疫情，全力防控，同時要求各級黨委和政府有關部門將人民安全、健康放在第一位，採取切實有效措施，堅決遏制疫情蔓延的勢頭。

報導中，習近平說，1月22日，鑑於疫情迅速蔓延、防控工作面臨嚴峻挑戰，他就明確要求湖北省對人員外流實施全面嚴格管控。1月25日初一，中央再次主持召開常委會，針對對防疫，尤其是患者治療工作進行再研究、再部署、再動員，並決定成立中央應對疫情工作領導小組。

「從年初一到現在，疫情防控是我最關注的問題」，習近平稱時刻跟踪著疫情蔓延形勢和防控工作進展情況，不斷作出口頭指示和批示。黨中央還印發了《關於加強黨的領導、為打贏疫情防控阻擊戰提供堅強政治保證的通知》；中央應對疫情工作領導小組多次開會研究部署疫情防控工作，前方指導組也積極開展工作。

報導提到，國務院聯防聯控機制加強協調調度，及時協調解決防控工作中遇到的緊迫問題。有關部門各司其職，軍隊積極支援地方疫情防控。各地區成立了黨政主要負責同志掛帥的領導小組，啟動了重大突發公共衛生事件I級響應。各黨政軍群機關和企事業單位緊急行動、全力奮戰，廣大醫務人員無私奉獻、英勇奮戰，廣大人民群眾眾志成城、團結奮戰，打響了疫情防控的人民戰爭，打響了疫情防控的總體戰，全國形成了全面動員、全面部署、全面加強疫情防控工作的局面。

會中強調，在黨中央集中統一領導下，在各方面共同努力下，防控工作正有力開展，社會各界和國際輿論反映總體是好的。習近平也說，他在會見世界衛生組織總幹事譚德塞時，對方表示，中方行動速度之快、規模之大，世所罕見，這是中國的製度優勢，有關經驗值得其他國家借鑒，相信中國採取的措施將有效控制並最終戰勝疫情。