交通部每日提供4200片口罩讓台南小黃司機購買　黃偉哲：保障大眾健康

▲交通部每日核撥4200片口罩給台南計程車司機購買，市長黃偉哲強調，讓運將優先購得防疫物資，就是保障大眾安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部自2月10日起，每日核撥4200片口罩給台南計程車司機購買，保障運將及乘客健康安全，黃偉哲市長強調，讓運將優先購得防疫物資就是保障大眾安全。

黃偉哲市長表示，中央已要求口罩產業陸續增開產能，在行政院長蘇貞昌指示下，目標在2月底前能夠日產1000萬片，現日產已突破400萬片，國內口罩的供應已漸漸追加上來；目前口罩及防疫物資的供應在大眾交通運輸產業中，以計程車業為優先，讓每日接觸各地乘客的運將能夠在安全的環境下工作，除口罩接下來市府也將積極協調酒精的供應。

身兼大台南市汽車駕駛員職業工會理事長的蔡育輝議員表示，現階段口罩的核撥對於運將們助益良多，而為配合這次宣示目標之一「人車勤消毒」，希望市府能多協助計程車業領購酒精物資，以便車廂內的消毒。黃偉哲市長回應，市府將協調台灣菸酒公司，評估是否能夠撥售部分酒精供交通運輸業者使用，以照顧到更多人的健康安全。

台南市公共運輸處長呂獎慧指出，交通部核撥的口罩已陸續送達該處，並已邀集各相關運輸單位研商付費、領用及配發方式，希望大家齊心合作讓每片口罩順利送到需要的司機手上，讓計程車司機可以安心工作、乘客可以放心搭乘。

隨世界交通環保化趨勢，15日的活現場更出現了特斯拉電動計程車，大台南交通品質多元化的提升，除對市民朋友有益，更能讓來台南觀光的旅客，安心搭乘台南市的計程車及各項客運服務，交通局將與運輸業者持續努力，共同讓台南成為更好的觀光大城。

黃偉哲指出，目前我們現在有18例確診，陸陸續續康復當中，但那18例確診他的接觸史，他的旅遊史，還有他回國之後接觸哪些人，坦白講都是從他自己講的，那如果沒有講到，萬一有一、兩個沒有講到，或是他不認識的人，那這就是缺口，所以真的要能守住。你看在日本發生的確診，一個在東京一個在關西，一個在和歌山縣，一個在神奈川縣，現在連沖繩都有，北海道也有，所以四散，很多人都沒有出國史，到底接觸了誰，這是很危險，所以連日本那麼嚴謹的國家，都已經有點問題，說人家社區感染不好意思，但是又有那種沒有接觸史的感染，所以他覺得我們現在還能守得住，已經是難能可貴。

黃偉哲說，不管是口罩發放或是酒精的購買，都是讓這個防疫的網能夠更密一點，其實我們都很努力，希望不要有萬一，萬一如果真的發生社區感染，整個衝擊就更大了，那對國家的影響更大，所以說希望說大家一起努力，那現在出現的問題，反應的問題，我們就趕快去解決，一個一個來解決，希望大家這個防疫工作做到更好。