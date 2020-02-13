新南向因「一中原則」瓦解　時代力量要蔡政府檢討：真能走出政治魔爪？

▲時代力量要蔡英文政府檢討新南向政策。（圖／翻攝時代力量臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

受新冠肺炎（COVID-19）影響，菲律賓民航委員會（CAB）10日宣布，基於「一中政策」禁止台灣人入境，但外交部因第一時間未掌握確切消息，讓外界質疑新南向政策的績效。對此，時代力量認為，應該召回新南向國家的駐外代表嚴正抗議、檢討目前新南向政策的運作效果，不只是討論既有政策效益，更要問「這樣的政策是不是能夠讓台灣真的走出『一中框架』？」

時代力量13日透過臉書指出，總統蔡英文政府四年來積極推動「新南向政策」，藉此來平衡台灣對中國大陸的依賴，過去的確有做出成績，也成為蔡政府對內行銷的重點政策，「但是我們付出龐大資源鞏固的國際關係，在這次防疫上卻因為『一中原則』而瓦解。」



時代力量表示，明明台灣跟這些國家的旅客往來人數屢創新高、經濟互動也越來越頻繁，但這些政策成果卻沒有轉化為台灣的外交實力，讓菲律賓在沒有事前知會我國駐外代表、忽略長期合作默契的情況下，粗暴地以「一中原則」為由，直接斷航，而未給予我國任何外交斡旋的機會。



時代力量提到，扎實的經濟外交除了體現在貿易數字，也應該體現在雙方（非）官方人事網絡的密切互動上，但這次菲律賓無預警停航，我國駐外代表完全沒有掌握到相關資訊，結果不只是經貿成果無法拉近兩國距離，更不符合國與國之間平等互惠的原則，甚至連台灣主權獨立性也是吹彈可破。



時代力量質疑，「那究竟目前的新南向政策，真的能夠幫助台灣走出中國的政治魔爪嗎？」我們認為應該召回新南向國家的駐外代表嚴正抗議、檢討目前新南向政策的運作效果，不只是討論既有政策效益，更要問這樣的政策是不是能夠讓台灣真的走出「一中框架」？

▲菲律賓禁台人入境，旅客滯留候機室。（圖／民眾提供）

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