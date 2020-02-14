威士特丹號2200人「受測全部陰性」　上午開始下船！2台籍旅客可返台





▲威士特丹號（MS Westerdam）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

威士特丹號在停泊日本港口失敗後，終於在柬埔寨獲准停靠，船上掛病號的人員已經受測。結果今天出爐，全部呈陰性，因此柬埔寨官方宣布，所有船員及乘客從上午開始進行下船撤離程序，並會協助旅客辦理免簽。

根據《高棉時報》報導，隸屬美國荷美航運（HAL）的郵輪威士特丹號（MS Westerdam），13日上午開始停泊在柬埔寨施亞努港口（Sihanoukville port）。由於船上傳出20名乘客出現發燒症狀，部分伴隨腹痛腹瀉及流感症狀，因此郵輪停泊前，柬埔寨派出一支醫療小隊到外海登上船隻，並對出現身體不適的旅客進行檢體蒐集。

檢體被連夜送到位在法國巴黎的巴斯德研究院（Pasteur Institute），經過測試後，柬埔寨公共衛生部發言人表示，「我們剛才收到巴斯德研究院傳來的訊息，20個受試檢體結果都呈現新冠肺炎（COVID-19）陰性。」她說，船上超過2200位的船員和乘客，在今天上午可以開始下船程序。

西哈努克市警察局長那林（Chuon Narin）指出，威士特丹號昨天停泊後，一組各國聯合組成的工作小組隨即登船檢疫，所有受測的船員及乘客都很健康。他說所有人下船後，政府將會協助辦理免簽，「移民官和公共衛生部官員，在旅客及船員們經過簡單的醫療檢查後，會開始檢查證件。」

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