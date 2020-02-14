海上漂泊25天！　鑽石公主號健康乘客獲准下船「年長者優先」





▲鑽石公主號上3600名乘客及船組員，健康的人終於等到能夠下船的時候。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

「鑽石公主號」在海上漂泊、停靠橫濱港至今已25天，現在終於傳來好消息。日本厚生勞動省宣布，「鑽石公主號」郵輪上已經過檢測並呈新冠肺炎陰性的乘客，將從14號開始下船，但前幾批下船者，全部以80歲以上年長者為優先。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，厚生勞動省表示，80歲以上健康的年長者可以開始下船，接著就是80歲以上、待在內艙或是患有慢性疾病的的長者，也可以跟著下船。WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）對此一決定表達正面態度，「生活在那種閉密的環境裡，對任何人來說都是困難的，尤其是年長者」，「我們正在和日本合作，試著先把最需要救援的旅客放下船。」

儘管已經可以回到陸地上，條件仍是必須先經過檢疫，若船員或乘客的結果呈陰性，之後就必須被隔離安置在獨立的房間裡，擁有獨立衛浴，但並不會有船上的佳餚美饌，也不會有娛樂活動。厚生勞動省表示，提供的餐點將會是日式便當，「不會提供任何西方食物」。

鑽石公主號船組員及乘客共有3600多人，截至13日為止，船上已有218人確診新冠肺炎，由於船隻屬於日本公司，這也讓日本成為中國境外最多確診病例的國家。目前日本當局研判，鑽石公主號的疫情大爆發，始於一名從香港登船的旅客，將病毒帶上船。