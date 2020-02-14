不斷更新／新加坡公布9例確診　累積67例「本土病例」佔3分之2！

▲國際上新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透社）

記者陳亭伃、詹雅婷、吳美依／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延國際，世界衛生組織（WHO）突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，現在要預測COVlD-19是否結束還太早，必須非常謹慎。

【23：14】

新加坡衛生部14日晚間，一口氣公布9起確診病例，累積確診67例，9例近期全都沒有中國旅遊史與相關連結，這使得新加坡的本土病例達到45例，佔所有病例的3分之2。

【16：01】

根據日本厚生勞動省證實，東京再傳出兩名計程車司機遭到感染，檢測結果皆為陽性，目前當局正在調查傳染途徑。

【15：07】

根據《NHK》報導，曾在沖繩載到鑽石公主號乘客的女司機，確診感染新冠肺炎。

【12：13】

沖繩當地政府表示，鑽石公主號曾於1日停靠那霸港口9小時，遊客下船觀光，14日傳出當地居民出現疑似新冠肺炎症狀，目前已經檢體送往醫學中心檢測。

【10：14】

根據中央社報導，「鑽石公主號」陸續檢驗的名單中，14日早上台灣旅客證實，自己85歲的父親收到確診通知，目前日方已安排入院隔離治療，「漫長的等待等到這樣的結果，只能勇敢面對。」

【09：16】

日本和歌山醫院13日傳出50歲外科醫師遭確診，14日再傳出一名院內70歲病患同樣檢測為陽性，目前仍在調查是否為院內傳染。

【08：55】

據悉，今（14日）停靠於柬埔寨港口的「威士特丹號」船上乘客與船員將接受檢測，若皆為陰性則可開始下船；另一方面停靠在日本橫濱的「鑽石公主號」，若人員檢測為陰性，14日將開始陸續下船，但以健康年長者為優先。

先前在北韓傳出一名貿易官員上月30日自中國返國後，因未遵守隔離規定，遭到當局直接槍決。



各國確診狀況如下：

東北亞：3國

日本：確診254例（橫濱外海郵輪218例，日本境內36例）

北韓：傳聞7例（WHO及北韓政府稱確診0例）

南韓：確診28例

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診8例

東南亞：6國

新加坡：確診67例

越南：確診16例

馬來西亞：確診19例

泰國：確診33例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

歐洲：9國

西班牙：確診2例

英國：確診9例

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診11例

義大利：確診3例

俄羅斯：確診2例

北美：2國

加拿大：確診7例

美國：確診15例

大洋洲：1國

澳洲：確診15例

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例