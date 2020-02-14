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今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

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記者黃翊婷／綜合報導

今年2月14日的情人節受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，情侶們要如何慶祝，近日在微博上掀起網友熱烈討論，有人乾脆選擇不出門，「還是自己的命重要」，也有人說希望禮物可以收到口罩，甚至還有情侶用視訊通話取代見面，並把這種方式稱為「雲約會、雲吃飯」，就算不碰面也能一起看電影、玩遊戲。

▲因應武漢肺炎，北京機場許多旅客戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸民眾外出大多都會戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

根據大陸《海經網》報導，由於疫情目前尚未平穩，對於2月14日該不該出門一起過情人節，情侶們都有自己一套應變措施，選擇不出門的網友分享自己遇到的狀況，「剛才有人約我出去過情人節，被我果斷拉黑了（黑名單），非常時期，欺騙我感情可以，但要我命可不行」、「生命誠可貴，愛情沒它貴」、「我覺得情人節什麼的並不重要，還是我自己的命重要」。

也有不少情侶選擇用送禮代替碰面，化名小A的女網友聲稱，日前詢問男友今年準備了什麼禮物，沒想到竟然是一片難求的口罩，讓她相當開心，「這份禮物太珍貴了」。而部分電商業者看準這波商機，畢竟情人節的「儀式」可不會因為疫情而減少，紛紛推出各種打折活動，熱門商品包含巧克力、蛋糕、鮮花以及烹飪必備的生鮮食材。

微博網友討論情人節要怎麼過。（圖／翻攝自微博／段子樓）

▲大陸網友在微博分享有趣的故事解悶。（圖／翻攝自微博／段子樓）

有趣的是，今年情人節還出現所謂的「雲約會、雲吃飯」。一名已經結婚的公務員聲稱，自己和老婆原本就是分隔兩地工作，疫情爆發之後兩人相繼投入社區支援，幫忙處理量體溫、登記等事務，就連情人節當天也是照常站崗。

為了不讓戀情受到疫情影響而降溫，有網友提議乾脆開視訊約會，可以一起下廚、吃飯，然後拍下這些食物再合成照片，如果開啟語音通話功能，也可以一起看電影、玩遊戲，做一些原本兩人就能一起做的事，不僅能防疫，也能一解無法見面的相思之苦。

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