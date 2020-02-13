武漢紓困預算600億送立法院審議　條例、方案雙管並行

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

因應新冠肺炎（ COVID-19）對產業帶來的衝擊，行政院13日院會討論紓困方案及預算。行政院長蘇貞昌最後拍板雙管並行，包含經濟部、交通部、農委會共計420億元，加上其他各部會共計600億元的紓困特別預算，將送立院審議。在立院通過特別條例前，若超出600億元的部分，則透過公務預算「移緩濟急」方式先行支出。

因應疫情衝擊產業，行政院長蘇貞昌13日在院會中裁示，編列特別條例與特別預算因應，初步匡列新台幣600億元，為期一年，將送立法院審議。600億中包含交通部提出約200億、經濟部160億、農委會60億，共計420億元，以及其他相關部會提出180億元。

行政院發言人Kolas Yotaka 指出，蘇貞昌裁示，以600億元作為上限。她強調，接下來各部會還會進一步盤點各項預算的依據，如果有超過600億元，或是比較急、立院通過前就要實施的方案，將以災害防治法中「移緩濟急」原則處理，以每年公務預算方式支出。總體來說，紓困總額預計會突破600億元。

另外，這次的眾多紓困方案中，經濟部推出用以刺激消費的「振興抵用券」受到相當大的關注。Kolas 說明，有關抵用券，並不是像過去的「消費券」人人都發，而是民眾要搭配和交通部陸續推出的國民旅遊方案（如日前的旅遊補助方案）使用，日前的夜市券就是一種例子。必須要能同時刺激住宿、運輸、餐旅業的夜市、商圈、餐廳抵用券。

抵用券的預算有多少，經濟部次長王美花表示，還要等最後仔細評估。振興抵用券未來會用在商圈、夜市、餐廳，細部要再確認，政府是推動「你花錢我打折」，「你要去消費了，我們才會給你用」，這部分會等疫情比較緩和再來推動。

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