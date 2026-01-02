公婆整媳婦新招「氣到不住了」　夫1句火上加油！網轟：是廢人嗎

▲原PO只因為沒切水果，公婆竟氣到不爽住了。（圖／CFP）



記者劉維榛／綜合報導

「這種公婆，唯恐天下不亂！」一名人妻氣憤表示，公婆某天氣呼呼要離開，理由竟是「我沒切水果給他們吃」，原本要住一個晚上，結果當晚10點多要求老公載他們回家。更莫名其妙的是，老公也責怪原PO怎麼沒猜到公婆要吃水果。文章引發網友炸鍋大罵，「兒子是廢人嗎？」

公婆不爽住 原因竟是「沒切水果」



一名人妻在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》抱怨，公婆日前要來住一晚，但因為她9點才下班，到家後打完招呼就上樓洗澡，公婆當時在客廳看電視。結果晚上10點多，兩老突然叫老公載他們回去，還在客廳大聲罵人。

原PO說，自己完全摸不著頭緒，直到老公開口才知道，公婆不爽住的原因竟是「媳婦沒幫他們切水果」。原PO無奈直言，公婆並沒有向她開口想吃水果，結果老公居然還幫腔說，「他們沒講妳也該知道啊」，甚至責怪原PO為何沒猜到兩老想吃水果。

對此，原PO越想越莫名其妙，「公婆整媳婦，連這招都可以用是不是？這種公婆，唯恐天下不亂，還期待媳婦如何善待他們嗎？」

老公幫腔說「妳應該知道」 網怒炸



文章曝光後，全場也狂噴另一半簡直是豬隊友，「工作已經夠累了，回家還要當女僕，重點是另一半還跟著起鬨，當兒子的不能切嗎」、「妳先生居然沒第一時間回應妳公婆，還轉達妳公婆生氣的點」、「先避孕吧，未來的路還很長」、「他們都以為媳婦會通靈」、「最好因為這樣以後都不要來，太棒了」、「兒子是廢人嗎」、「他們兒子自己都不知道要切水果給父母吃了，為什麼媳婦要知道」。