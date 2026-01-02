郭台銘、曾馨瑩一家五口曝光！　16歲大女兒亮眼吸睛

▲曾馨瑩與郭台銘帶著3個孩子去日本度假，難得分享一家五口全家福。（圖／翻攝曾馨瑩IG）

圖文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩育有3名子女——大女兒妞妞、兒子小虎及小女兒QQ。曾馨瑩近日在社群網站分享一家五口到日本度假的畫面，曬出全家福，享受滑雪、迎接跨年假期，相當溫馨。

全家福亮點在哪？ 16歲大女兒身高直逼媽媽？

曾馨瑩在2025年最後一天，在IG分享一段影片，紀錄一家人在日本的年末假期。畫面中，可見多張曾馨瑩和郭台銘的夫妻合影，包含兩人依偎在雪地中、換上浴衣拍照等，郭台銘頂著白髮，神態輕鬆。

▲曾馨瑩分享全家福，大女兒妞妞（左一）戴著媽咪的CHANEL帽子。（圖／翻攝曾馨瑩IG）

▲曾馨瑩難得公開全家福。（圖／翻攝曾馨瑩IG）

▲16歲妞妞（右）跟媽媽長得很像，頭綁兩個辮子，相當甜美。（圖／翻攝曾馨瑩IG）

除了夫妻合照，曾馨瑩也難得分享全家福，一家五口不僅在滑雪場留下紀念照，也在旅宿、餐廳內合照。16歲的大女兒妞妞相當亮眼，其中一張全家福中，她戴著媽媽的CHANEL毛帽，目測身高已快跟媽媽一樣高。另一張照片中，她綁著雙辮子頭，與爸爸媽媽一同入鏡，模樣甜美。

一家五口日本迎新年 曾馨瑩有感而發

此外，影片中也捕捉到3個孩子在雪地中嬉戲、躺在厚厚積雪上的畫面，充滿童趣。另一幕則是3人坐在日式住處的階梯上，換上浴衣合照，露出俏皮表情，幸福可愛。

▲曾馨瑩和郭台銘享受度假時光，郭台銘穿著浴衣，頂著白髮，神態輕鬆。（圖／翻攝曾馨瑩IG）

▲曾馨瑩和郭台銘享受度假時光。（圖／翻攝曾馨瑩IG）

▲曾馨瑩秀出夫妻、母女合照，大女兒妞妞（右圖右）身高已跟媽媽一樣高。（圖／翻攝曾馨瑩IG）

▲3個孩子在雪地裡嬉戲、在旅宿裡合照，幸福可愛。（圖／翻攝曾馨瑩IG）

曾馨瑩感恩發文：「在2025的最後一週，能與家人一同旅行，分享笑聲與快樂，這樣的時光，格外珍貴。我們放慢腳步，感受彼此陪伴的溫度，把此刻的美好，收進心裡珍藏。願這份幸福，成為迎接新一年的美好開始。」最後祝福所有人新年快樂、平安喜樂。



