全台急凍「明晨最冷剩8度」　下周再一波強烈冷氣團

▲強烈冷氣團發威，今晚到明晨最冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈大陸冷氣團發威，今天(2日)晚間到明天清晨最冷，全台急凍，局部低溫下探8到9度，下周一再有一波強烈冷氣團帶來降溫，將一路冷到下周五。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天晚上到明天持續受到強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，明天清晨中部以北、宜蘭、花蓮約10度左右，南部約12度，花東大約13度到14度，部分空曠近山區溫度會更低，局部低溫可能下探8度或9度。

▲▼周六天氣預測及一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

明天水氣減少，各地大多為多雲到晴。林定宜表示，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨，台南以北、基隆北海岸、花東、恆春半島有陸上強風；基隆北海岸、東半部沿海、蘭嶼、綠島、恆春半島有長浪發生。

周日強烈大陸冷氣團減弱，不過林定宜提醒，清晨有輻射冷卻作用，感受偏冷，白天氣溫回升，中南部日夜溫差大，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一、下周二為另一波強烈大陸冷氣團南下過程，林定宜說明，迎風面地區有水氣，桃園以北、東北部、東半部有局部短暫雨，東南部和恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；下周三到下周五各地多雲到晴，受到強烈大陸冷氣團影響，天氣乾冷，僅東半部、恆春半島有零星短暫雨。

林定宜指出，下一波強烈大陸冷氣團預估影響到下周五，影響時間比較長，1月上旬天氣都較為寒冷。