競選CF談歲月靜好！林岱樺主打「負重前行」　賴瑞隆強調歷程回顧

記者吳奕靖／高雄報導

民進黨高雄市長初選進入關鍵階段，林岱樺與賴瑞隆今（2）日不約而同發布宣傳短片，兩人分別從「長期承擔」與「歷程回顧」切入，呈現截然不同的競選廣告風格。

「市民交棒」亮相 林岱樺主打25年負重前行的承擔

立法委員林岱樺發布30秒形象短片《市民交棒、高雄在路上》，影片以「將希望交給願意承擔的人」作為主軸，回顧她深耕高雄25年的政治歷程，並強調「接棒」不是權力的更迭，而是責任的延續。影片上線後，林岱樺也在臉書發文指出，「歲月靜好，是因為有人負重前行」，試圖將日常穩定的城市風景，連結到長期投入政策與產業布局的政治工作。

林岱樺也同步在臉書發文，進一步闡述她對「接棒」的理解。她以「歲月靜好，是因為有人負重前行」作為開頭指出，在高雄，每一天看似如常的城市風景，背後其實都有著長年累積、不為人知的堅持。





▲林岱樺推出30秒競選廣告，在臉書喊出「歲月靜好是因為有人負重前行」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

臉書談「歲月靜好」 林岱樺點出城市日常背後的負重前行

「歲月靜好，從來不是理所當然，而是有人選擇站在前面，把困難扛在自己身上。」林岱樺強調，這25年來，她始終走在高雄的土地上，深知市政接力棒的重量，那不只是一份職務，而是百萬市民對生活安定與未來方向的寄託。

她也直言，接棒不是權力的更迭，而是責任的承接，「因為早已習慣負重前行，所以這一步，我走得比誰都穩。」對於高雄的下一步，她明確指出，將以科技產業的持續領航、海洋城市的深化開拓，以及讓每一個孩子都能在這座城市扎根茁壯，作為城市前進的核心方向。

林岱樺最後以「市民交棒，岱樺承擔」作結，並表示，她所要守護的，不只是眼前的發展成果，而是下一個25年，高雄能否持續穩定前行、讓市民安心生活的長遠未來。

在產業願景上，林岱樺提出以「科技、軍工、海洋」為核心的三大護國產業布局，主張高雄應從既有工業與港灣基礎出發，在全球供應鏈與地緣政治變局中，扮演關鍵角色。她也多次強調「政府有效率，市民才富裕」，將其視為長期在立法院爭取資源分配與城市發展的核心理念。

▲林岱樺推出「市民交棒，高雄在路上」的廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

賴瑞隆推雙15秒影片 回顧十年政務官、十年立委歷程

另一方面，立法委員賴瑞隆則推出兩支15秒廣告短片，分別以「政務官十年回顧」與「立委十年回顧」為主軸，濃縮其二十年來在市政體系與中央問政的歷程。賴瑞隆表示，不論身在市政府或立法院，始終把高雄市民的託付放在第一位，用行動守護城市。

第一支影片回顧賴瑞隆2013年擔任高雄市新聞局長期間，推動黃色小鴨旋風、演唱會經濟與城市行銷，並帶出亞洲新灣區的發展脈絡；畫面以港灣、夜景與煙火串連，搭配「十年市政、真實參與、不曾停歇」的口白，強調其在市府時期的執行力與城市轉型經驗。

第二支影片則以台語口白向市民溫情喊話，呈現賴瑞隆十年立委任期中南北奔波、在立法院與中央部會之間為高雄爭取建設的日常。影片內容包含市場互動、議場問政與現地會勘畫面，並以「完全銜接」作為核心訴求，強調將延續謝長廷、陳菊、陳其邁歷任市長的市政成果，帶領高雄再向前。