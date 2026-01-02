　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

競選CF談歲月靜好！林岱樺主打「負重前行」　賴瑞隆強調歷程回顧

記者吳奕靖／高雄報導

民進黨高雄市長初選進入關鍵階段，林岱樺與賴瑞隆今（2）日不約而同發布宣傳短片，兩人分別從「長期承擔」與「歷程回顧」切入，呈現截然不同的競選廣告風格。

「市民交棒」亮相　林岱樺主打25年負重前行的承擔

立法委員林岱樺發布30秒形象短片《市民交棒、高雄在路上》，影片以「將希望交給願意承擔的人」作為主軸，回顧她深耕高雄25年的政治歷程，並強調「接棒」不是權力的更迭，而是責任的延續。影片上線後，林岱樺也在臉書發文指出，「歲月靜好，是因為有人負重前行」，試圖將日常穩定的城市風景，連結到長期投入政策與產業布局的政治工作。

林岱樺也同步在臉書發文，進一步闡述她對「接棒」的理解。她以「歲月靜好，是因為有人負重前行」作為開頭指出，在高雄，每一天看似如常的城市風景，背後其實都有著長年累積、不為人知的堅持。

▲林岱樺推出30秒競選廣告，在臉書喊出「歲月靜好是因為有人負重前行」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林岱樺推出30秒競選廣告，在臉書喊出「歲月靜好是因為有人負重前行」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

 臉書談「歲月靜好」　林岱樺點出城市日常背後的負重前行

「歲月靜好，從來不是理所當然，而是有人選擇站在前面，把困難扛在自己身上。」林岱樺強調，這25年來，她始終走在高雄的土地上，深知市政接力棒的重量，那不只是一份職務，而是百萬市民對生活安定與未來方向的寄託。

她也直言，接棒不是權力的更迭，而是責任的承接，「因為早已習慣負重前行，所以這一步，我走得比誰都穩。」對於高雄的下一步，她明確指出，將以科技產業的持續領航、海洋城市的深化開拓，以及讓每一個孩子都能在這座城市扎根茁壯，作為城市前進的核心方向。

林岱樺最後以「市民交棒，岱樺承擔」作結，並表示，她所要守護的，不只是眼前的發展成果，而是下一個25年，高雄能否持續穩定前行、讓市民安心生活的長遠未來。

在產業願景上，林岱樺提出以「科技、軍工、海洋」為核心的三大護國產業布局，主張高雄應從既有工業與港灣基礎出發，在全球供應鏈與地緣政治變局中，扮演關鍵角色。她也多次強調「政府有效率，市民才富裕」，將其視為長期在立法院爭取資源分配與城市發展的核心理念。

▲林岱樺推出30秒競選廣告，在臉書喊出「歲月靜好是因為有人負重前行」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲林岱樺推出「市民交棒，高雄在路上」的廣告             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

賴瑞隆推雙15秒影片　回顧十年政務官、十年立委歷程

另一方面，立法委員賴瑞隆則推出兩支15秒廣告短片，分別以「政務官十年回顧」與「立委十年回顧」為主軸，濃縮其二十年來在市政體系與中央問政的歷程。賴瑞隆表示，不論身在市政府或立法院，始終把高雄市民的託付放在第一位，用行動守護城市。

第一支影片回顧賴瑞隆2013年擔任高雄市新聞局長期間，推動黃色小鴨旋風、演唱會經濟與城市行銷，並帶出亞洲新灣區的發展脈絡；畫面以港灣、夜景與煙火串連，搭配「十年市政、真實參與、不曾停歇」的口白，強調其在市府時期的執行力與城市轉型經驗。

第二支影片則以台語口白向市民溫情喊話，呈現賴瑞隆十年立委任期中南北奔波、在立法院與中央部會之間為高雄爭取建設的日常。影片內容包含市場互動、議場問政與現地會勘畫面，並以「完全銜接」作為核心訴求，強調將延續謝長廷、陳菊、陳其邁歷任市長的市政成果，帶領高雄再向前。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

政治熱門新聞

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

5名大法官憲法法庭作判決　法界霧煞煞

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺未回應

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

挺軍購卻遭網友洗版　黃暐瀚反問：2028藍營執政需不需要國防？

更多熱門

相關新聞

柯文哲罕見「綠白會」民進黨團　綠委：人工生殖法、總預算同樣重要

柯文哲罕見「綠白會」民進黨團　綠委：人工生殖法、總預算同樣重要

白委陳昭姿力推代理孕母入法卡關，而行政院通過《人工生殖法》版本將代孕脫鉤，前民眾黨主席柯文哲昨陪同陳昭姿拜會民進黨團、黨團總召柯建銘，綠營當面呼籲過總預算，柯文哲也認同要處理。綠委林楚茵今（3日）表示，樂見不同政黨針對法案實質討論，但現在已經是2026年，但今年的總預算還沒辦法審查，不只人工生殖法重要，總預算與國防預算更是與民眾福祉息息相關。

公視治理要新血「文化部卻端出老面孔」　改革只是口號？

公視治理要新血「文化部卻端出老面孔」　改革只是口號？

為人工生殖法與民進黨泯恩仇？　柯文哲：本來就沒有仇啊

為人工生殖法與民進黨泯恩仇？　柯文哲：本來就沒有仇啊

柯文哲稱老柯「老大」可喬總預算　柯建銘：還是你頭腦比較清楚

柯文哲稱老柯「老大」可喬總預算　柯建銘：還是你頭腦比較清楚

分析柯文哲赴立院目的　周玉蔻：試探和賴清德換取官司沒事的劇本

分析柯文哲赴立院目的　周玉蔻：試探和賴清德換取官司沒事的劇本

關鍵字：

高雄市長初選林岱樺賴瑞隆市政回顧選戰廣告片民進黨

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面