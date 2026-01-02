柯文哲稱老柯「老大」可喬總預算　柯建銘：還是你頭腦比較清楚

記者杜冠霖／台北報導

白委陳昭姿力推代理孕母入法卡關，而行政院通過《人工生殖法》版本將代孕脫鉤，前民眾黨主席柯文哲今（2日）陪同陳昭姿拜會民進黨團。會後，柯文哲表示，在立法院只要有老柯都可以解決。至於總預算部分，柯文哲指出，「你們就坐下來喬就好，你是老大！」柯建銘回應，「喬要你們同意啊」、「你（柯文哲）回去要交代耶！」柯文哲則自嘲是朝廷欽犯、沒有官職。

▲柯文哲拜會民進黨團。（圖／記者徐文彬攝）



柯文哲表示，沒有爭議的民生法案先處理，這也是陳昭姿當立委最大期望，自己去坐牢一年，出來忙官司也沒時間處理，這禮拜來幫忙，沒有爭議的先處理，在立法院只要有老柯都可以解決。

柯建銘回應，大家都知道陳昭姿相當關心人工生殖法，行政院有院版，我們會照院版走，結論如何就尊重立法院，既然柯P來了，「我們也期待談總預算，希望能夠幫忙」。

對於總預算，柯文哲直言，「你們就坐下來喬就好，你是老大！你以前都沒問題現在怎麼有問題？該怎麼做就怎麼做」。柯建銘也忍不住抱怨，「喬要你們同意啊！你們是關鍵」。不過柯建銘也說，了解柯文哲的意思了，總預算在柯文哲眼裡應該是大家坐下來談，沒有問題，「還是你頭腦比較清楚」。

書記長陳培瑜表示，若程序委員會就是沒辦法過關，坐下來喬也沒用，因為就是沒辦法進委員會審，如果真的按照柯文哲主席所說可以喬，期待下禮拜看到關鍵席次的態度。柯建銘則緩頰，來者是客，講得很清楚了，就期待下周程序委員會，「你（柯文哲）回去要交代耶！」

柯文哲回應，自己現在沒有官職，「我是朝廷欽犯耶！沒有關係啦」。陳昭姿則簡短表示，希望總預算依法編列。會後，有媒體追問，是否會跟民進黨泯恩仇？柯則回應，本來就沒有仇啊。