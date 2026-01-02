　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2026台南市長選舉最新民調！若藍綠對決　陳亭妃、林俊憲支持均破5成

▲民調顯示，現任台南市長黃偉哲施政滿意度近六成，黃偉哲市政團隊之施政成果，被視為綠營延續執政的重要基礎，對綠營市長參選人有加分效果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民調顯示，現任台南市長黃偉哲施政滿意度近六成，黃偉哲市政團隊之施政成果，被視為綠營延續執政的重要基礎，對綠營市長參選人有加分效果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

距離2026年台南市長選舉尚有一段時間，但最新民意動向已逐漸浮現，根據最新公布的《2026台南市長選舉調查》顯示，台南市在多組藍綠對戰情境中，民進黨潛在市長參選人整體支持度明顯領先，爭取綠營市長初選民調出線的陳亭妃、林俊憲，在對比國民黨謝龍介時，支持度均突破五成，均居於領先地位。

▲民調顯示，現任台南市長黃偉哲施政滿意度近六成，黃偉哲市政團隊之施政成果，被視為綠營延續執政的重要基礎，對綠營市長參選人有加分效果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

調查顯示，若民進黨推派陳亭妃參選，與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為50.1%，謝龍介為22.4%，另有27.5%受訪者尚未表態；若改由林俊憲出線對戰謝龍介，林俊憲支持度52.7%，謝龍介為27.8%，顯示無論陳亭妃或林俊憲在民進黨市長提名初選出線，與國民黨謝龍介相較均是領先。

▲民調顯示，現任台南市長黃偉哲施政滿意度近六成，黃偉哲市政團隊之施政成果，被視為綠營延續執政的重要基礎，對綠營市長參選人有加分效果。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲民調顯示，現任台南市長黃偉哲施政滿意度近六成，黃偉哲市政團隊之施政成果，被視為綠營延續執政的重要基礎，對綠營市長參選人有加分效果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，在市政表現方面，現任台南市長黃偉哲即將屆滿任期，其施政滿意度維持近六成水準，民調指出有56.1%的受訪者對黃偉哲施政表現表示滿意，其中「非常滿意」16.2%、「還算滿意」39.9%；不滿意者為24.0%，另有19.9%未表態。

交叉分析顯示，在對市長施政表現表示滿意的受訪者中，有較高比例傾向支持民進黨候選人，顯示現任黃偉哲市長領導的市府團隊的施政評價，對綠營參選人具一定加分效果。

▲民調顯示，現任台南市長黃偉哲施政滿意度近六成，黃偉哲市政團隊之施政成果，被視為綠營延續執政的重要基礎，對綠營市長參選人有加分效果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在投票動能方面，本次調查顯示整體投票意願偏高，有91.0%的受訪者表示「一定會」或「可能會」前往投票，其中71.3%表示「一定會投票」，僅6.0%明確表示不會投票。顯示選民投票意願頗高，未來選情仍具高度觀察空間。

該《2026台南市長選舉調查》為政治社會觀察家張老書先生委託關鍵民調公司執行，調查期間為2025年12月24日至12月29日，針對設籍台南市37個行政區、年滿20歲以上民眾進行電話資料庫隨機抽樣，有效樣本數為1260份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

基隆公民座談首站信義區　謝國樑：面對面回應市政需求

合歡山「警察小姐姐」站雪地執勤！　民眾心疼寄300袋薑茶

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人　主打交通、產業、農業三支箭

金門首屆烏克麗麗嘉年華登場　民眾怨縣府觀光行銷不理不睬

金門百年洋樓華麗變身　甄洋樓展現百大文化基地新樣貌

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

【方向反了？】台南跨年倒數大家各拍各的　煙火一放全場神同步轉身XD

地方熱門新聞

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

2026台南市長選舉民調出爐

補助金額六都第一　桃園電動機車最高補助4.4萬

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

台中大遠百再傳電梯故障！市府勒令停用

楊男運毒到金門還衝撞警車判決出爐

癮君子潛入農舍　被地主發現壓制

台南男子突5樓墜落　緊急送醫

雲林新任美女副縣長到位　陳璧君：全力以赴

台南新營4樓透天厝深夜竄煙住警器狂響救一命！鋰電池疑充電釀火

屏東紅豆產地剩41元　蘇清泉促農糧署穩住45元

大溪北大團結！林俊憲新營造勢破萬人

新北商圈券元旦開跑　100元換200元開搶

女歌手跨年晚會學羊叫爆紅！魔性歌詞網驚呆

更多熱門

相關新聞

《冠軍之路》登場　林俊憲：讓台南成為真正的棒球城市

《冠軍之路》登場　林俊憲：讓台南成為真正的棒球城市

記錄台灣在世界棒球12強賽奪冠歷程的紀錄片《冠軍之路》，1日正式上映。立法委員林俊憲舉辦電影包場活動，邀請台南市崇學國小、立人國小、永信國小少棒隊，以及安平國中女子壘球隊與社區棒球隊一同觀影，透過影像回顧台灣棒球一路走來的奮鬥歷程，也為正在成長中的下一代注入信心與勇氣。

《風吹風吹台南起妃》正式發表陳亭妃用四季之風唱守護家鄉

《風吹風吹台南起妃》正式發表陳亭妃用四季之風唱守護家鄉

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

「憲在台南，做伙ㄟ贏」！林俊憲團結車隊大會師

「憲在台南，做伙ㄟ贏」！林俊憲團結車隊大會師

王世堅站台送「勳章」力挺　陳亭妃：初選要贏不是靠抹黑

王世堅站台送「勳章」力挺　陳亭妃：初選要贏不是靠抹黑

關鍵字：

台南市長選舉民調陳亭妃林俊憲謝龍介

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面