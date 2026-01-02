2026台南市長選舉最新民調！若藍綠對決　陳亭妃、林俊憲支持均破5成

▲民調顯示，現任台南市長黃偉哲施政滿意度近六成，黃偉哲市政團隊之施政成果，被視為綠營延續執政的重要基礎，對綠營市長參選人有加分效果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

距離2026年台南市長選舉尚有一段時間，但最新民意動向已逐漸浮現，根據最新公布的《2026台南市長選舉調查》顯示，台南市在多組藍綠對戰情境中，民進黨潛在市長參選人整體支持度明顯領先，爭取綠營市長初選民調出線的陳亭妃、林俊憲，在對比國民黨謝龍介時，支持度均突破五成，均居於領先地位。





調查顯示，若民進黨推派陳亭妃參選，與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度為50.1%，謝龍介為22.4%，另有27.5%受訪者尚未表態；若改由林俊憲出線對戰謝龍介，林俊憲支持度52.7%，謝龍介為27.8%，顯示無論陳亭妃或林俊憲在民進黨市長提名初選出線，與國民黨謝龍介相較均是領先。





此外，在市政表現方面，現任台南市長黃偉哲即將屆滿任期，其施政滿意度維持近六成水準，民調指出有56.1%的受訪者對黃偉哲施政表現表示滿意，其中「非常滿意」16.2%、「還算滿意」39.9%；不滿意者為24.0%，另有19.9%未表態。



交叉分析顯示，在對市長施政表現表示滿意的受訪者中，有較高比例傾向支持民進黨候選人，顯示現任黃偉哲市長領導的市府團隊的施政評價，對綠營參選人具一定加分效果。





在投票動能方面，本次調查顯示整體投票意願偏高，有91.0%的受訪者表示「一定會」或「可能會」前往投票，其中71.3%表示「一定會投票」，僅6.0%明確表示不會投票。顯示選民投票意願頗高，未來選情仍具高度觀察空間。



該《2026台南市長選舉調查》為政治社會觀察家張老書先生委託關鍵民調公司執行，調查期間為2025年12月24日至12月29日，針對設籍台南市37個行政區、年滿20歲以上民眾進行電話資料庫隨機抽樣，有效樣本數為1260份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.8%。