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不戴口罩被擋醫院門口！捲髮伯爆氣鬧場…跳針怒嗆：關妳什麼事？

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記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）的疫情不斷傳出，讓台灣醫院下令，必須配戴口罩，才能進出醫院。不過一名阿伯不顧政府的勸告，打算不戴口罩進入醫院，被保全攔下來後，竟然爆氣在醫院前大鬧，就算有好心人提供口罩，他仍不願配戴，繼續在醫院前面大吼，甚至還打電話向警察哭訴，「現在為什麼來醫院看病一定要戴口罩？」

這名阿伯打算到醫院看病，但因為沒戴口罩，因此被保全攔下來，沒想到他當場爆氣，雖然一旁有許多人勸說，他仍聽不下去，執意打電話給警察，詢問「現在為什麼來醫院看病一定要戴口罩」，「請問我該怎麼做啊？」

▼捲髮伯在醫院前爆氣。（圖／翻攝臉書）

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▲▼捲髮伯在醫院前爆氣。（圖／翻攝臉書）

阿伯講完電話後，依然沒有配戴口罩，因此繼續被阻擋在門外，儘管有好心人打算提供給他口罩，但他仍不領情，甚至怒嗆對方「關妳什麼事」，「這不是送不送的問題嘛！」

就算有不少人在勸說，阿伯仍不斷跳針，為什麼副總統從國外回來不用戴口罩，他看個病就要戴口罩，「醫院他就不給我進去阿」、「而且我們在電視上都知道，這是對個人的尊重」，場面相當混亂。

▼捲髮伯在醫院對著眾人咆哮。（圖／翻攝臉書）

▲▼捲髮伯在醫院前爆氣。（圖／翻攝臉書）

因應新冠肺炎疫情，全台許多醫院加強門禁管制，只要民眾要進出，就必須配戴口罩，否則將不給進入，地方政府也可依照《傳染病防治法》開罰。而影片當中，有名自稱醫院員工的女子表示，該間醫院有要求，所有病患出入時，務必配戴口罩。

▼捲髮伯在醫院前爆氣，與醫院員工發生衝突。（圖／翻攝臉書）

▲▼捲髮伯在醫院前爆氣。（圖／翻攝臉書）

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