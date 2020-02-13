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管控全面升級！黃岡所有小區「全封閉管理」...生活必需品統一配送

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情擴散。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，大陸境內確診人數快達6萬例，然而為了徹底阻斷疫情，湖北黃岡決定，從13日24時開始所有小區（居民點）一律實行「全封閉管理」，除了特定人員外，其他居民一律不得擅自進出小區，且車輛也將從嚴管控，對於強行衝闖小區的人，將依法採取強制措施。

據《人民日報》報導，湖北省黃岡市指出，為應對當前疫情發展嚴峻形勢，控制人員流動和車輛通行，徹底阻斷疫情傳播，市疫情防控指揮部決定從13日起，在全市範圍全面升級管控措施。黃岡發布7項通告表示，所有小區的居民一律實施「全封閉管理」，除了醫護人員、抗疫工作人員和水電油氣、通訊網絡、糧食蔬菜、醫藥物資等基本民生保障從業人員之外，其他居民一律不得擅自進出小區。

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

至於居民生活必須品，通告稱將由街道（鄉鎮）及社區（村）居委會組織配送，急需物品實行代購服務；所有黨員幹部居民必須無條件服從居住地社區（村）統一領導和調度，就地就近參與防疫工作。通告指出14天為一週期，將視疫情防控效果予以提前解除或持續實施。

消息一出，不少網友認為時間太晚，「早該如此整個武漢比全國都慢一拍」、「現在才開始？」、「剛開始封閉？？？？？」、「有點慢了」、「我們管控了20天了，黃岡才開始？」、「這速度太慢了」；但有網友點出關鍵「麻煩大家再仔細看看，是升級管控，更為嚴格而已，不是原先沒管控啊」、「升級版一級響應」。

▲▼湖北黃岡全面升級管控措施。（圖／翻攝微博）

▲湖北黃岡全面升級管控措施。（圖／翻攝微博）

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