嗆兒科「選剩的科系」！陽交大醫科生道歉：多次重考價值觀扭曲了

▲男大生道歉，「那些不成熟的言論，我非常後悔」。



記者施怡妏／綜合報導

一名自稱就讀陽明交通大學醫學系的男學生，在社群平台與人筆戰時多次出現脫序言論，貶低小兒科醫師，稱兒科是「選剩的科別」，相關發言迅速引發醫界與網友強烈反彈。對此，男大生道歉了，過往因個人追求而多次重考，無形中扭曲價值觀，「對於近日不成熟的言論，我非常後悔。」

貶低兒科「選剩的科別」 男大生向醫界致歉



男大生在Threads發文道歉，先向全台灣醫師、尤其是小兒科醫師道歉，不應把小兒專科醫師的努力與辛勞貼上「選剩」的標籤，抹殺並傷害許多前輩的努力與尊嚴，「我會深自反省沉潛，不敢奢求各位前輩的原諒，但還是要致上我最深的歉意。」

男大生：過往重考多次，價值觀扭曲

他提到，過往因個人追求多次重考，無形之中扭曲了自己的價值觀，也傷害了許多學校的觀感，「我應保持謙卑的態度，而非貶損任何一間學校」、「對於近日不成熟的言論我非常後悔，也辜負了曾經的同學與師長，真的非常不好意思」。

針對使用糖果貼圖影射唐氏症一事，他也道歉，「校方當時已有相關懲處，我也於日後積極銷過，以彌補自己不成熟的行為。」對於這段時間在Threads與網友爭執，出現過激與不當言論，他也致歉，「我在此致上最深的歉意」，並稱已與學校接洽、將面對後續行政調查與可能的究責。

LinkedIn帳號標示「醫師」，部分網友質疑是否有違反《醫師法》，他澄清，帳號內無任何醫療行為文章，標示錯誤造成誤會很抱歉，設立用意只是希望完成學業後，取得醫師資格後可以發表文章，「絕無於現時假冒醫生之犯意」。

最後，他表示，日後將刪除過往回應，專心在學業上，不再就此事進一步回應，「仍懇請各位給我一個改過自新的機會。」