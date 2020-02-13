擬七招反制菲律賓　外交部：不排除任何可能

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Roa Duterte）。（圖／路透）



政治中心／綜合報導

菲律賓認定「一中政策」將台灣列為新冠肺炎（COVID-19）疫區，外交部對此表達強烈不滿，更傳出將祭出「7項反制」政策。

總統蔡英文12日針對菲律賓對台實施旅遊禁令一事表態，強調政府已經在處理，也已經請外交部立場要硬，也應該要反制。

外交部發言人歐江安指出，政府有準備配套方案，做好相關的考量，「還沒有召開會議，還有進一步補救時間跟機會，先看他們內閣會議結果，我方有妥適因應方案」。

目前反制菲律賓的措施可望比照過去的「廣大興案」，取消免簽證、移工來台申請、召回駐菲代表、要求菲國代表返菲、中止農漁業合作，停止航權談判與交流以及海上邊界嚴格執法。

對於傳出的7項制裁措施，歐江安強調，先不談「制裁」，但政府會先依據菲律賓內閣會議的結果，再來進行通盤考量，政府有配套方案，但在還沒有做成決定前，先不談制裁。

菲律賓總統府12日表示，將會重新審視對台灣的旅行禁令，不過菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）13日表態拒絕，強調此措施將會持續執行，因為他最關切的是菲律賓籍國人的健康與安全。外交部13日晚間表示，仍要等到內閣政策性會議做出決議後，才會有因應。

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