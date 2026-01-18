搭飛機穿「夾腳拖」一票人讚方便！空服員揭1隱憂勸：千萬不要

▲不少人出國搭機都會穿得輕鬆簡便。圖為出國示意圖。（翻攝自Unsplash圖庫）

圖文／鏡週刊

搭飛機該怎麼穿搭？有沒有相關規定？一名網友最近要去泰國渡假，打算直接穿夾腳拖鞋一路到當地，但不知道這樣能不能過海關安檢？貼文引發話題，雖然多數網友認為，「沒人在乎你穿什麼？」不過，空服員提供建議認為，基於安全考量，最好還是不要穿拖鞋或涼鞋搭飛機，以免緊急狀況發生時容易受傷。

這名網友是在PTT社群平台發文，表示最近安排去泰國旅行，想輕鬆一點，又省行李空間，打出門、上飛機到泰國，都穿夾腳拖，但不知「去機場、過安檢、搭飛機，可以穿拖鞋嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引起不少有旅遊經驗的網友討論，多數人認為沒有相關規定，「可以啊，去東南亞一堆人都穿拖鞋」、「有朋友飛日本穿藍白拖」、「我出國搭飛機都穿藍白拖，到目的地再換鞋子」、「除了裸體應該沒人管你」、「我都穿Y拖，去越南還要脫鞋檢查，穿拖鞋很方便」、「說真的搭飛機就是最好穿拖鞋，短程的還好，時間一長下半身水腫」。

不過，國外空服員安卓拉（Andrea Fischbach）曾表示，基於安全考量，不建議乘客搭機穿夾腳拖、鏤孔涼鞋或高跟鞋。該空服員解釋，高跟鞋可能會損壞緊急出口，或者若不小心飛出去可能會傷害到旁人，一旦要疏散，高跟鞋也可能刺破滑梯。至於拖鞋和涼鞋，遇到緊急狀況，很容易飛出去，造成腳部受傷。



更多鏡週刊報導

熟女頂替男友酒駕「移車也照辦」 警一測傻眼：0.80喝得比他還兇

騎樓停車被開單600元 高雄男抗罰一路敗！逆轉勝關鍵曝光

台股3萬點還能追？小白入手「70元0050」心慌求解 前輩曝最佳買點時機