記者鄧木卿／台中報導

台中警方去年年底偵破一起毒品案，透過藥腳供出毒販是43歲劉姓女子，警方跟蒐將近1年，得知落腳在東海商圈一間日租套房，上門搜索時只搜出些微粉末，後來發現在瓶瓶罐罐的化妝品和飲料堆中，竟有1罐卡式瓦斯罐，相當突兀，搖晃時不像一般瓦斯罐的晃動感，原來裡面藏有126公克「喪屍煙彈」粉末，全案依法送辦。

▲成堆化妝品竟有瓦斯罐，鷹眼警搖出上百公克喪屍煙彈粉末。（圖／警方提供，下同）

台中市刑大偵查第六隊表示，劉女原本是毒犯，後來不敵龐大毒品花費，乾脆自己來賣，於是和毒友相互交流學習，買來依托咪酯粉末，再製造成托咪酯煙彈、依托咪酯煙油販售，她擔心被抓，經常更換租屋處，有次租在娃娃機店樓上，直接走下樓在店裡交易。

警方上門搜索時，只搜出海洛因5包（9.06公克）、安非他命5包（15.82公克）和依托咪酯煙彈8顆、依托咪酯煙油5罐，但總覺得毒品量應該不會這麼少，後來眼尖查覺桌上成堆的化妝品中，為何有1瓶瓦斯罐？

警方一搖晃，該卡式瓦斯罐手感異常，沒有一般卡式瓦斯罐液體燃料的晃動感，原來，劉女將瓦斯罐外殼裁開並挖空內部加裝開關，將粉末藏進罐體內，重達126.71公克。

警方訊問後，將劉女及6名藥腳送辦，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押獲准，全案經台中地檢署依毒品罪嫌提起公訴。