武漢13日驚傳巨響！多地居民聽見狂喊「門窗地板都在震」　政府部門說話了

▲武漢13日中午傳出巨響，居民：「連門窗玻璃、地板都震動了。」（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

湖北省武漢市因為新冠肺炎（COVID-19）成為世界關注的焦點。大陸微博13日出現一則詭異消息，許多住武漢市周圍在網友紛紛表示，13日中午聽見天空傳出超級巨響，「連門窗玻璃、地板都震動了，請問發生什麼情況」。當地政府單位事後表示，沒有發現或收到任何災難通報，因此懷疑可能是飛機音爆。

綜合大陸媒體報導，一名居住在武漢市白沙洲的郭姓男子表示，他13日中午12時30分左右正在家中看電視，突然屋外傳來一聲巨響，同時明顯感覺到窗戶在震動，只是到窗邊查看後卻沒有發現任何異狀，事後他才在微博發現，原來武漢市江夏、光谷、徐東、南湖、東西湖等地，都有人表示有聽到巨響。

▲居住在武漢市周圍的網友表示聽到巨響。（圖／翻攝自微博）

一名住在東西湖區的網友表示，「聽到的聲音像飛機的轟鳴聲」，住在江夏的網友表示「聽到一聲巨響，隨後持續了7、8分鐘的轟鳴聲」、「連門窗玻璃、地板都震動了，請問發生什麼情況」、「有聽見空中傳來巨響，像打雷一樣」、「當時窗戶和桌子都在震動，還以為是地震，嚇得跑到陽台上。」

環球網引述楚天都市報報導，武漢市消防局、江夏區消防局、江夏區公安分局、武漢市應急管理局等政府單位均表示，沒有發現或收到任何相關事故的通報。湖北省軍區和湖北防疫防控指揮部則表示，13日執行任務的軍機全部正常，因此推測民眾應該是聽見飛機產聲的音爆聲，或是飛機低空飛行產生的聲響。

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）

對此說法，許多網友表示，「我也猜是音爆。因為好多飛機飛過我家上空」、「起飛音爆把人擊倒我聽過，但有音爆的運輸機是真沒見過」、「什麼飛機能有音爆，普通運輸機、客機能達到音速嗎」、「音爆需要超音速啊，運輸機沒有這麼快吧」、「既然政府沒有什麼消息，那就說明沒有什麼大事吧，不用慌張。」