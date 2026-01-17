張惇涵破解美積電謠言！　「美光在台投資逾1.1兆也沒變成台光」

▲行政院秘書長張惇涵。（資料照／記者李毓康攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

台美對等關稅談判於昨（16日）拍板，除了稅率降至15％不疊加外，還成為全球首個取得232關稅最優惠的國家，然而，在野陣營質疑，政府承諾企業自主2500億赴美投資，以及協助2500億信保基金，最終將使半導體產業外移，台積電成「美積電」。對此，行政院秘書長張惇涵直言，美國記憶體大廠「美光」，在台灣的投資總額超過1.1兆元，但「美」光也沒有變「台」光。

張惇涵表示，台美關稅談判有了階段性的成果，鄭麗君副院長、楊珍妮政委，以及談判團隊真的非常辛苦。他透露，每當談判團隊到第一線時，其實從賴總統、卓院長，到許多談判工作小組的成員，也都無時差工作，就是希望在瞬息萬變的過程中，給予前線最大支援。

不過，對於外界質疑，2500億「信保基金」也是政府承諾赴美直接投資的部分，張惇涵表示，他延續沈伯洋委員的說法來說明，如果有人要買「1500萬的房子」，自備500萬頭期款的部分，是「自主直接投資」，向銀行貸款1000萬，則是「融資」。

張惇涵指出，若1000萬向銀行貸款的部分，選擇由父母幫忙擔保，這就是所謂的「信保」，那麼最後這個人到底花了多少錢買房子？答案絕對不會是2500萬。

此外，關於台積電赴美投資恐成「美積電」的說法，張惇涵則點出，台積電董事長魏哲家日前在法說會上又再次強調，台積電所有的決策都基於客戶的需求，海外布局並非取代台灣。

張惇涵直指，也就是說護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸，就像美國記憶體大廠「美光」，在台灣的投資總額超過1.1兆元，並將台灣設定為高效能運算的晶片產出、測試及先進封裝關鍵據點，但「美」光也沒有變「台」光。

最後，張惇涵強調，在多次跟產業界的座談後，覺得台灣的產業不怕競爭，但任誰都不希望面對不公平競爭，對等關稅談判的結果，是讓台灣的產業在不輸給其他主要競爭國家的起跑線上，我們要對台灣的產業有信心，對台灣有信心。