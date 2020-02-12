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女生最愛「FB搜尋、按讚紀錄」抓渣男！10大神技曝光...連老司機也沒轍

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▲▼情侶吵架。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

常說女人的第六感非常準，但除了這項強大的「內建功能」外，當她們嗅出危機，並想找出變心、出軌的痕跡時，可能比FBI還猛。《DailyView網路溫度計》透過調查，整理出妹子利用手機，最常用的10個抓渣男神技，縝密心思讓男生們嘆為觀止。

第10名：共用筆記、雲端相簿

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許多人會利用共用筆記APP，和夥伴共同編輯會議事項或上課筆記，沒想到竟成了新一代的偷情神器。像是去年馬俊麟和王瞳鬧出的不倫戀，就被爆料以此傳情，偷偷上傳約會照片和票根。

第9名：IG按讚、摯友和珍藏貼文

IG的設定中，有個選項是你說讚的貼文，也可以點選珍藏的貼文，甚至加過誰的摯友等。透過交互比對，就能發現一些蛛絲馬跡，或一些互動頻繁、可疑的帳號。

▲iPhone,手機,聊天,滑手機,低頭族。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

第8名：用假帳號加可疑對象

有些人會透過假帳號、小號，去追蹤一些可疑的、潛在的小三或小王。藝人小優就在節目透露，自己曾開小號追蹤懷疑的女生，結果真的抓到男友偷吃的證據了！

第7名：發票載具

這是從以前就很常被用的抓姦招數，不過以前還要一張張翻找，現在只要打開「發票載具」APP，那些可疑的消費就無所遁形啦！

第6名：Google Map時間軸、iPhone重要位置

最近讓人發毛的抓姦神器，非Google Maps中「你的時間軸」莫屬啦！因為它會完整記錄你去過的地方、停留多久、交通方式等每個細節；而iPhone隱私權設定中的定位服務，也有一個「重要位置」的選項，會記錄手機使用者近期最常去的地點。

▲▼騎車看手機,交通違規,交通安全,低頭族,機車騎士低頭看手機。（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

第5名：LINE隱藏名單和聊天室、封鎖誰

儘管許多老司機技巧高超，撩完妹就把聊天室隱藏起來，或直接把對方隱藏、設封鎖，不過只要點開LINE帳號裡的「設定＞我的好友」，即可看到隱藏名單和封鎖名單；若點選「聊天」則會看到隱藏的聊天室。

第4名：IG限時動態

IG的限時動態本身特性，就相當適合放線和曖昧，若是有機會「不小心瞄到」男友的IG頁面，就可以觀察誰常常來看，或看排列順序，越前面的代表越常互動。

第3名：刪除或隱藏的app

有些人就是喜歡下載交友軟體，約砲或打嘴砲，或透過不常用的社群軟體跟小三、小王聊天，雖然可以趁另一半發現時，偷偷刪除或隱藏，不過若是iPhone的使用者，App Store會有曾經購買的記綠，點開購買紀錄裡的「不在此iPhone上」，就可以看到這些曾經被下載又被刪除的APP了，還會顯示下載的日期。

▲信用卡情境圖。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

第2名：E-mail、簡訊

這是最直接的查勤方法，雖然太明顯的可能都被刪除了，但信箱或簡訊還有另一個參考資訊，那就是訂房、購物網站的訂單明細，或購物編號。

第1名：FB的搜尋按讚紀錄

事實上，抓渣男最快的方式就是從社群平台查起，像是Facebook的帳號設定裡，有一個「活動紀錄」，裡面就可選擇按過的讚、曾經加的好友或刪除的好友。

若另一半跟這些新加的帳號沒有太多的共同好友，就可以懷疑，這個帳號可能是透過交友軟體，或在外面不知道怎麼認識的。打開FB的最上面放大鏡搜尋列，會顯示近期此帳號搜過的名字，如果有些名字頻繁的出現、總是夜深人靜時會被搜尋，那可能就得列入觀察了。

►偷偷分享少女的秘密！

▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲電話，聯絡，服務，電腦，筆電。（圖／pixabay）

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