人妻回娘家吃飯！婆婆一通電話「回來煮飯」原因傻眼　親妹怒：姊夫沒出聲

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

大年初二出嫁女兒「回娘家」，當然夫婿也要同行。一名女網友就抱怨，姊姊返家時接到婆婆電話，竟要求她回去煮飯，而豬隊友則默不出聲，讓身為親妹的她心疼又憤怒，直呼「這種事，將心比心吧！」

「媳婦、女兒的定義？」女網友在爆怨公社怒發文，表示姊姊開心回娘家吃飯，卻被婆婆電話通知「回來煮飯」，而理由簡單的讓人吐血，只因3個小姑都回去了。

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女網友接著說，「我的姊夫完全沒出聲，完全默認他媽媽的行為，是什麼情況？我想告訴那位婆婆，妳的女兒是寶貝，我姊就不是了嗎？每個女兒都是媽媽的寶貝，別理所當然在我姊回娘家時還call她回去，一年回娘家一次而已，為什麼要這樣呢？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

文章一出，點燃了廣大網友的怒火，紛紛回應「過年最不缺的就是不要臉的公婆」、「都三個小姑了還做不出飯，這人力太浪費」、「我以前也是這樣，第一天回娘家，才中午就狂扣叫我回去煮飯，就因為小姑 、姑姑她們回家」、「自己煮不會嗎？3個姑姑喝空氣長大？典型的娶了媳婦全家變殘廢，老公不懂的出聲也很有事」、「誇張！這種老公還要」。

事後，原po也透露，姊姊當然沒有理睬，「她是個上班族，下班回家打理小孩。公婆常當傭人使喚，姊夫屬於比較內向不出聲！對象姊姊選擇的，不好說什麼，只覺得節日初二回娘家這種事，將心比心吧！」

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