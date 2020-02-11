　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「遜斃了」馬斯克再槓祖克柏　推特發文重申：刪除臉書

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克多次公開嗆臉書。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）一直以來都是推特（Twitter）的活躍用戶，他不喜歡臉書（Facebook）也不是一個秘密。日前馬斯克又在推特公開批評臉書，稱其「遜斃了」（lame）。

英國演員拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）於去年11月在反誹謗聯盟（ADL）國際峰會上稱社群媒體是「史上最強的政治宣傳機器」。日前其在推特公開發文質疑臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），憑什麼讓1個人去控制25億人所獲取的資訊，「臉書需要由政府監管，而非由帝王統治！」馬斯克隨後則回應該則貼文表示：「#刪除臉書（#DeleteFacebook），它很遜。」

馬斯克曾多次公開嗆臉書，臉書於2018年爆發劍橋分析事件後，馬斯克就在推特上響應了由WhatsApp共同創辦人艾克頓（Brian Acton）發起的「#刪除臉書」運動，並嘲諷地寫道：「什麼是『臉書』？」，隨即響應網友要求，刪除了特斯拉及航太公司SpaceX的臉書官方帳號。

起初，馬斯克還是保留了其Instagram帳號，他當時表示雖然Instagram是臉書旗下的另一個社群網站，但只要Instagram繼續保持獨立運作，「目前應該還是能用的。」不過他隨後仍在2018年8月刪除了Instagram帳號。

蘋果聯合創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）同樣在2018年4月刪除了其臉書帳號，並呼籲用戶「應該找到一種方法來擺脫臉書」。他表示，他正是因為隱私問題而不使用臉書，並稱他寧願為使用臉書付費，也不願將個人數據與廣告商分享。「人們認為他們有一定程度的隱私，但實際上他們沒有。他們為什麼不給我一個選擇？讓我支付一定的金額，你將保持我的數據更加安全和私密，然後將其他人的數據交給廣告商。」

ET快訊
汪小菲員工受夠了！曝光「時間地點協議書證據」傻眼：公司要倒了
鑽石公主號咳血阿公已給藥！22台人回國日期外交部說明了
小明回不來「原因曝光」　陳時中霸氣吐4個字
獨／董至成回應了！崩潰認21年老婆提離婚「3年來形同分居」
跟確診個案接觸者仍409人隔離中！15人有症狀..武漢肺炎維
疾管署緊急撤回陸配子女來台！陸委會「政策3轉彎」小明回不來了
LIVE／髮夾彎撤回陸配子女管制措施！指揮中心記者會說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

美方再度指控「華為有能力獲取全球用戶資訊」　華為對此堅決否認

Android擬添「超級省電」新模式！程式碼透端倪

Google將強制旗下品牌Nest用戶啟用雙重認證　確保帳戶資安

三星新折疊機Galaxy Z Flip亮相！外媒：迄今為止最有希望的產品

三星與Google合作！　將視訊通話Google Duo整合到手機

華為Mate 30 Pro將在英國開賣　20日登場賣3萬5780元　

hTC關「大陸官方社區」爆退出手機市場　官方回應了

Galaxy Z Flip藝術款選擇　發表會同步推出Thom Browne聯名款

三星摺疊機更新問世　Galaxy Z Flip與Galaxy S20系列、Galaxy Buds+一同登場

英特爾與NTT Docomo跟進退出MWC　各大廠牌替代方案統整

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

過分！《想見你》結局遭外流　主創演員站出來：作品我們一起守護

KTV遇「神奇灰塵」隨音樂搖擺 竟想與它接觸...家人嚇到發毛

韓續推「滿天星計畫」高雄要人才　補助100位2萬美金！送出國交換

高雄超人氣Buffet爽吃200款料理　爐烤牛排+生魚片讓你口水流不停

不再瘋搶！酒精、乾洗手怎用 藥師：肥皂就可達到殺菌效果

美方再度指控「華為有能力獲取全球用戶資訊」　華為對此堅決否認

Android擬添「超級省電」新模式！程式碼透端倪

Google將強制旗下品牌Nest用戶啟用雙重認證　確保帳戶資安

三星新折疊機Galaxy Z Flip亮相！外媒：迄今為止最有希望的產品

三星與Google合作！　將視訊通話Google Duo整合到手機

華為Mate 30 Pro將在英國開賣　20日登場賣3萬5780元　

hTC關「大陸官方社區」爆退出手機市場　官方回應了

Galaxy Z Flip藝術款選擇　發表會同步推出Thom Browne聯名款

三星摺疊機更新問世　Galaxy Z Flip與Galaxy S20系列、Galaxy Buds+一同登場

英特爾與NTT Docomo跟進退出MWC　各大廠牌替代方案統整

LIVE／國民黨主席補選政見會登場　江啟臣正面對決郝龍斌

美方再度指控「華為有能力獲取全球用戶資訊」　華為對此堅決否認

東森自然美捐50萬人民幣抗疫！執行長林燕玲喊話：隔離病毒不隔離愛

日本買水波爐一直跳電！他一曝光用法　網秒抓包1點超NG：這個不要用

為爭產董座遭關精神病院？三發地產全台推案如常　近2年案量逾150億

Android擬添「超級省電」新模式！程式碼透端倪

馬英九「樂觀其成」中廣股權賤賣給趙少康？律師：只是加強購買意願

「韓國、菲律賓」管制台人　指揮中心喊話「我們跟對岸不一樣」

鑽石公主號吐血老翁已給藥　船上台灣人何時可回國？外交部給答案

81美國華裔兒童捐24萬幫助武漢抗疫　年紀最小僅2歲

3C家電熱門新聞

NASA的立掃把挑戰是假消息

市調：蘋果AirPods奪銷量第一

三星推出3大新產品系列

hTC關閉大陸官方社區　引發退出手機市場流言

英特爾與NTT Docomo跟進退出MWC

最新肺炎檢測方式22分鐘可知結果

三星同步推出Galaxy Z Flip藝術款選擇

iPhone 9售價399美元再獲背書！　強攻平價策略吸引i6用戶升級

橘子被韓廠吃　玩家拍手

未發表先賣殼！配件商開始預售iPhone SE 2保護殼

Google Play上有下載這24個App都要刪掉

這些加速器與VPN安卓App有毒

iPhone SE 2真有其機！

外媒：三星Galaxy Z Flip是目前最有希望的產品

更多熱門

相關新聞

特斯拉超狂軋空　空頭1月以來損失2520億

特斯拉超狂軋空　空頭1月以來損失2520億

根據華爾街日報報導，美國電動車製造商特斯拉（Tesla）不斷上漲的股價讓「空頭」損失慘重，上周創下每股968.99美元（約新台幣2萬9072元）的新高，估計自今年1月以來，放空的人一共損失84億美元（約新台幣2520億元）。

老公和黑道人妻視訊「換睡衣」　元配抓包被離婚

老公和黑道人妻視訊「換睡衣」　元配抓包被離婚

巴菲特：馬斯克是偉大的企業家　但Tesla並不是個好投資

巴菲特：馬斯克是偉大的企業家　但Tesla並不是個好投資

上海特斯拉復工 保安嚴查身份、員工乘單座巴士進廠

上海特斯拉復工 保安嚴查身份、員工乘單座巴士進廠

招待大陸旅遊　統促黨何建華涉賄遭訴

招待大陸旅遊　統促黨何建華涉賄遭訴

關鍵字：

馬斯克祖克柏臉書特斯拉

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

小S、黑范口罩之亂後爆悽慘下場！副業代言全遭封殺

2個白皙越南妹「閨房服務」太完美！台富商全身被榨乾

醫二代爭學妹　烤屍再自殺！讀大學買豪宅當宿舍

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

帳目少千萬元「小S老公護短」　明道告上法院

只做男性生意！正妹設計師穿緊身制服提供全套服務

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

《鬼怪》高秀庭出道4年病逝！得年25歲

身分證同時有「2、1、4」　珍煮丹情人節買一送一

撞擊瞬間曝！20歲騎士2砂石車中間超車　下秒撞賓士亡

口罩「3注意事項」...微波爐消毒沒用

網瘋傳工程師咳嗽發燒被隔離　仁寶、英特爾回應了

吳宗憲被酸民罵爆！直播飆粗口：你有比我喜歡台灣？

一封簡體字簡訊！　妹子好奇點開「5000元噴光」

更多

最夯影音

更多
防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？
預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

武漢肺炎全報導

武漢肺炎全報導

國內海外即時武漢肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面