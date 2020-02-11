「遜斃了」馬斯克再槓祖克柏　推特發文重申：刪除臉書

▲馬斯克多次公開嗆臉書。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）一直以來都是推特（Twitter）的活躍用戶，他不喜歡臉書（Facebook）也不是一個秘密。日前馬斯克又在推特公開批評臉書，稱其「遜斃了」（lame）。

英國演員拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）於去年11月在反誹謗聯盟（ADL）國際峰會上稱社群媒體是「史上最強的政治宣傳機器」。日前其在推特公開發文質疑臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），憑什麼讓1個人去控制25億人所獲取的資訊，「臉書需要由政府監管，而非由帝王統治！」馬斯克隨後則回應該則貼文表示：「#刪除臉書（#DeleteFacebook），它很遜。」

馬斯克曾多次公開嗆臉書，臉書於2018年爆發劍橋分析事件後，馬斯克就在推特上響應了由WhatsApp共同創辦人艾克頓（Brian Acton）發起的「#刪除臉書」運動，並嘲諷地寫道：「什麼是『臉書』？」，隨即響應網友要求，刪除了特斯拉及航太公司SpaceX的臉書官方帳號。

起初，馬斯克還是保留了其Instagram帳號，他當時表示雖然Instagram是臉書旗下的另一個社群網站，但只要Instagram繼續保持獨立運作，「目前應該還是能用的。」不過他隨後仍在2018年8月刪除了Instagram帳號。

蘋果聯合創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）同樣在2018年4月刪除了其臉書帳號，並呼籲用戶「應該找到一種方法來擺脫臉書」。他表示，他正是因為隱私問題而不使用臉書，並稱他寧願為使用臉書付費，也不願將個人數據與廣告商分享。「人們認為他們有一定程度的隱私，但實際上他們沒有。他們為什麼不給我一個選擇？讓我支付一定的金額，你將保持我的數據更加安全和私密，然後將其他人的數據交給廣告商。」