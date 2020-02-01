交往2年！遠距男友「不想為了愛情丟命」...放生武漢妹　網：終於找到藉口

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎肆虐，大陸地區已有1萬1842起確診案例，死亡人數更高達259例，當悲劇不斷上演的同時，也有人因此在情路受挫。就有一名武漢妹子被分手，而男友的理由竟是「不想為愛丟了命」，讓她錯愕且難以接受。

擁有241萬粉絲的微博博主「我一定踏著七彩祥雲去接你」，日前收到粉絲投稿，對方委屈地說，「我男友要跟我分手，就因為我是武漢人，他在新疆，我在武漢，隔了這麼遠，根本不會被傳染，他說他不想為了愛情丟了命，我們在一起2年了，我該怎麼辦？我好難過。」

看到苦主的遭遇，網友們紛紛回應，「趕緊分手，這樣的男的不要也罷」、「好搞笑，這麼奇葩的理由都能想出來，早點分吧」、「我真的服了」、「那還有什麼好說的，不是命重要，是妳不重要」、「這種人不值得」。

不過，也有許多人認為，男方應該早就萌生念頭，只是找不到好的藉口，「估計早就想和妳分手」、「強行找藉口」、「早就想分了吧」。

另外，疫情確實也衝擊到終生大事。據湖北省民政廳最新公告，自2月3日起，全省各婚姻登記機關暫停辦理所有婚姻登記業務，具體恢復時間視疫情防控情況另行通知，「請各婚姻登記機關提前發佈公告，並做好解釋工作」。

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