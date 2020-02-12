「聘帥哥誘小三移民」…女醫師為出軌夫掏4千萬！無良徵信社判賠3486萬

▲女醫師芳芳為挽救婚姻，不惜砸下4千多萬元讓徵信社幫忙辦事，事後驚覺自己遭詐騙，氣憤提告。（圖／免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／台中報導

女醫師芳芳（化名）為挽回出軌老公的心，不惜砸下4千多萬元請徵信社把小三驅離，徵信業者前後以雇用帥哥、小三結婚購屋、買鑽戒，甚至要移居國外生活等理由，向芳芳收取高額處理費。芳芳原以為能一勞永逸，未料耗盡時間及財力小三仍持續與她老公交往，一氣之下告上法院，台中地院審理完判徵信業者等3人須賠償芳芳3486萬。仍可上訴。

據判決，芳芳知情與自己同為醫生的老公在外與1名王姓女子偷情後，為挽回婚姻，2011年4月間她撥打電話向一間國際徵信社請求協助，於是徵信社邱姓女經理先向芳芳收了3萬元作為調查費用，經確認芳芳老公出軌屬實後，邱女便向芳芳提議以「設局小三與其他帥哥交往、結婚」的方式，讓小三離開芳夫。芳芳認為此方法可行，隨即支付50萬元處理費，3個月過後，徵信業者回報小三已跌入陷阱，目前確定要與他們安排的帥哥保羅（化名）結婚，但這部分須要芳芳再支付176萬買鑽戒，芳芳信以為真，分2筆88萬匯入業者指定的帳戶內。

同年7月，徵信業者稱保羅要帶小三到柬埔寨生活，但因2人在那需要買房及生活，要求芳芳須再給付購屋費及生活費總計860萬元，芳芳認為小三出國後一切終能結束，如實繳款。沒想到事隔1個月，徵信業者卻說，「匯到東埔寨的860萬元被對方坑了」，讓芳芳氣的直衝徵信業者公司找黃姓總經理理論，黃姓經理假意安撫芳芳後，又再編造另個理由，讓芳芳再次掉進陷阱，砸下大把鈔票。

黃總經理佯稱，他可以再找一帥哥假扮珠寶商跟小三交往，不過為了能讓小三相信帥哥是富商，芳芳這邊須再支付1000萬元現金，芳芳二度信以為真，乖乖交錢。同年9月，徵信業者打電話跟芳芳說，「小三日前去泰國時有在陰廟對妳下蠱（施巫術），不處理的話家人會有傷亡」，並詐稱芳芳只需支付260萬即可幫她解煞，芳芳再度陷入錯誤，交出解煞費用。

過沒幾日，徵信業者回報稱，小三與保羅正在交往，已確定要結婚，但小三要求聘金500萬元，加上買婚戒等其他事約需500萬元，總計要再花費1000萬，故向芳芳請款。為了博取信任，徵信業者向芳芳擔保，等他們結婚後，保羅會以投資名義向小三要回3000萬交還芳芳，且保證一旦他們事成，小三就可以完全離開芳夫。芳芳再次信以為真，開出3張支票，給付面額總計1000萬。後來，兩人結婚確定後，徵信社又再向芳芳索取100萬酬勞給保羅，芳芳如數支付。

小三與保羅前後交往至結婚僅花費約3個月，未料，2人婚姻僅維持26天就告吹，離婚後，小三又再次回到芳夫身邊，2人舊情復燃。芳芳相當震驚，急著再次向徵信社求助，徵信業者誆稱，要再找一個男人追求小三，結婚後把小三帶到大陸，但辦這件事需要800萬元，芳芳心急之下馬上先匯款700萬元。

2018年8月芳芳發現自己老公仍與小三勾勾纏，對於砸下千萬元卻未獲得理想結果覺得自己遭騙，氣憤告上法院。最後，刑事部分，台灣高院台中分院二審維持一審判決，依詐欺罪判徵信業者3人各有期徒刑5年6月、4年及3年6月，另還有1人以500萬元與芳芳和解，獲緩刑3年。民事部分，台中地院判徵信業社黃姓總經理應給付2996萬、張姓副總經理給付290萬、邱姓女經理給付200萬，總計需賠償3486萬。全案仍可上訴。

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