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單親辣媽掛急診！前夫幫顧兒怒「大便很臭，快回來換」　神渣對話惹怒萬人

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▲嬰兒,母嬰,尿布,爬行,親子。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲連自己孩子的尿布都不敢換。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名年輕的單親媽媽昨天傍晚不舒服，到醫院掛急診，並請前夫幫忙顧一下小孩，怎料她人還在急診室，就接到對方電話，大罵咆哮嫌麻煩，甚至怒嗆「妳別把妳的工作丟給我。」

單親媽媽在「爆怨公社」發文訴苦，「傍晚人不舒服到醫院掛急診，不得已把小孩帶去給前夫，請他幫忙看一下，結果就因不敢換小孩的大便尿布，就......，我真的很累了。」

請繼續往下閱讀...

從對話截圖中可見，前夫多次來電，不耐煩地質問，「妳看個醫生是要看多久，掛急診不是都很快嗎？」「小孩大便很臭，快點回來換尿布，我待會還有事，妳最好別拖到我時間」。

▲這種話竟然說得出口。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這種話竟然說得出口。（圖／翻攝自爆怨公社）

聞言，原po無奈回應，「我在等領藥了，你可以先幫忙換尿布嗎？」沒想到，在一般家庭如此平常的動作，在對方眼裡竟成為無禮要求，前夫不僅爆粗口，還大言不慚地說，「妳別把妳的工作丟給我。」

po文一出引爆超過1.7萬人的怒火，大家紛紛留言喊罵，「連換個尿布都不會，還跟人家生什麼小孩」、「還好是前夫了，真的很爛」、「這完全是人渣吧！怎麼有人好意思說出這種話」、「贍養費有沒有拿啊」、「這種前夫應該要抓去勞改的」、「這已是亡夫的等級了」。

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