「東吳天菜」PO約愛片16次獲輕判！超瞎理由曝…受害女泣：我要法律幹嘛

圖、文／鏡週刊

有「東吳天菜」之稱的前東吳大學學生陳晁慶，為了約砲，竟然上傳16次與前女友的性愛影片至各網站，卻獲高等法院二審改減判1年，緩刑4年定讞，雖然陳男需賠償75萬元，但被害前女友聽到判決結果難以接受，強調她曾明確告訴法官，她沒有意願和解，希望陳男能被判刑，她向本刊泣訴：「我不是為了錢……如果我要錢，我還需要法律幹嘛……需要經過這1年多的訴訟嗎？」

▲陳晁慶（左圖）PO性愛影片約砲，受害女子（右圖）至今仍深陷恐懼。（圖／鏡週刊提供，下同）

陳晁慶2018年底，將自己與女友右右（化名）在租屋處自拍的性愛影片上傳到網路平台，女方得知自己成為情色平台熱蒐對象後近乎崩潰，造成不可磨滅的傷害，立即報警處理。

一審士林地院以一罪一罰認定陳男應判處64個月有期徒刑，合併執行2年徒刑，得易科罰金73萬元，但檢方、前男友皆對此判決上訴。

原本沒請律師的東吳天菜，在上訴前委任2名律師，並向高等法院法官主張其16次犯行是本於同一犯意接續為之，侵害相同法益，屬於接續犯，應以一行為評價，請求改判。

沒想到高院真的認定陳男16次犯行，出於同一犯罪目的，在時間差距上也難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括一行為評價，因此撤銷原審判決，改依一個「以網際網路上傳猥褻影像供人點選之方式供人觀覽罪」判刑1年、緩刑4年，並應於判決確定6個月內，賠償被害人75萬元，讓右右難以接受。

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